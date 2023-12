Diese Woche wurde in Finnland mit der Icon of the Seas ein neuer schwimmender Gigant fertiggestellt. Das Rekordschiff wird vor allem in der Karibik unterwegs sein

Mit der Wonder of the Seas hat Royal Caribbean bereits einen Kreuzschiffgiganten in seiner Flotte. Nun gesellt sich mit der Icon of the Seas ein neues Ungetüm hinzu. Die US-amerikanische Reederei hat Anfang dieser Woche bekanntgegeben, dass das um einiges größere Schiff die Werft im finnischen Turku verlassen hat. 900 Tage hat dessen Entwicklung und Produktion in Anspruch genommen, heißt es vonseiten der weltgrößten Kreuzfahrtgesellschaft.

Hier liegt die Icon of the Seas noch in der Werft im finnischen Turku. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Mit der Übergabe des Schiffs wurde auch eine Reihe noch nie dagewesener Leistungen gewürdigt: von der Installation des Aquadome, der größten Glas- und Stahlkonstruktion, die je auf ein Kreuzfahrtschiff gehoben wurde, bis hin zu einem Wasserpark mit sieben Pools, sechs Wasserrutschen und mehr. Dem größten auf See, wie es heißt. Zu den weiteren Highlights zählen unter anderem ein Minigolfplatz, eine Eislaufbahn, ein Kletterpark und ein Surfsimulator. Dazu kommen weitere Annehmlichkeiten wie etwa ein schwebender Infinity-Pool, Whirpools, Spas, Sportangebote und mehr als 40 Restaurants. Momentan segelt die Icon von Turku nach Cádiz, Spanien, bevor sie in ihren Heimathafen Miami weiterfährt. Von dort starten auch die Kreuzfahrten in der Karibik.

Laut der Reederei hat ihr neues Flaggschiff einige Superlative an Bord, unter anderem den größten Wasserpark auf See. Royal Caribbean

Flüssiggasantrieb

Die Icon of the Seas bietet Platz für 7.600 Gäste. Inklusive der Crew werden dann fast 10.000 Menschen an Bord sein, wenn das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt Anfang 2024 erstmals mit Gästen in See sticht. Zum Vergleich: Auf dem aktuellen Rekordhalter, der Wonder of the Seas, haben "nur" knapp 7.000 Gäste Platz. 20 Decks zählt das neue Flaggschiff und hat damit zwei mehr als der Ex-Rekordhalter Wonder of the Seas. Das Schiff ist mehr als 365 Meter lang und wiegt 250.800 Bruttotonnen. Die Kabinenzahl beträgt 2.805 – das sind zwar weniger als bei der Wonder of the Seas (2.867 Kabinen), aber trotzdem passen rund 600 Menschen mehr auf das neue Schiff. Das liegt daran, dass die Reederei mit der Icon of Seas vor allem Familien ansprechen möchte und deshalb mehr Kabinen mit Platz für mehr als zwei Personen plant. Trotz der vielen Kabinen wird der Urlaub auf diesem riesigen schwimmenden Resort nicht billig sein. Die günstigste Fahrt 2024 beginnt bei 1.820 Dollar (rund 1.700 Euro) pro Person für sieben Nächte in einer Innenkabine. Eine dreistöckige Luxuskabine schlägt mit rund 68.500 Euro pro Woche zu Buche.

Icon of the Seas | Arriving January 2024

Royal Caribbean

Die Icon ist das erste Schiff der Reederei, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann. Die sogenannten Dual-Fuel-Motoren werden zusammen mit einer Reihe von Energieeffizienz-Initiativen und branchenführenden Umweltprogrammen an Bord eingesetzt, wie zum Beispiel der ersten Müllverbrennungsanlage auf See, liest man. Das Schiff sei um 24 Prozent energieeffizienter als die Standards, die heute für die Konstruktion von Schiffen vorgeschrieben sind. Tatsächlich hat sich die Muttergesellschaft Royal Caribbean Group vorgenommen, bis 2035 ein Netto-Null-Kreuzfahrtschiff einzuführen. (red, 1.12.2023)