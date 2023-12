(Eingang zum Parlamentsklub der Freiheitlichen Partei Österreichs, bewacht von einem Sicherheitsbeamten. Von drinnen, unverständlich, Fetzen einer Brandrede. Ein noch jugendlicher Funktionär tritt von links auf und eilt zum Sicherheitsbeamten.)

FUNKTIONÄR (atemlos): Tut mir leid. Nicht meine Schuld. Stau. Klimakleber vermutlich. Hat er schon angefangen?

SICHERHEITSBEAMTER: Grad erst. Geh nur rein. Hinten rechts kannst du dich hinlegen.

FUNKTIONÄR (baff): Hinlegen? Sitzen wir nicht wie gewöhnlich?

SICHERHEITSBEAMTER: Nein. Alle liegen. Außer ihm selber natürlich.

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl. APA/ALEX HALADA

FUNKTIONÄR: Aber ich verstehe nicht – ...

SICHERHEITSBEAMTER: Neue Vorschrift. Wegen der Verletzungsgefahr. Die Ausrutscher, weißt? Das Parkett is’ ja wahnsinnig glatt. Dauernd hat irgendwer so einen Ausrutscher, so einen einmaligen. Manche sogar mehrere. Und da hat er gesagt, man muss Maßnahmen ergreifen, weil da könnt’ sich einmal wer wehtun. Zuerst war eine Helmpflicht angedacht, aber dann hat er gemeint, der Kopf ist beim Ausrutschen eigentlich am wenigsten gefährdet. Besser is’, wenn von vornherein alle liegen. Dann kann nix passieren.

FUNKTIONÄR (nach einer kurzen Pause, während derer er seinen Mantel ablegt, nachdenklich): Für ihn selber is’ es aber auch nicht schlecht, oder? Weil, ich mein’, jetzt, wo immer der Landbauer in der ersten Reih’ sitzt, der lange Lulatsch, und er, na ja ...

SICHERHEITSBEAMTER: Stimmt, da hab’ ich auch dran gedacht. Aber der Hafenecker sagt, mit ihm hat das überhaupt nichts zu tun. Es is’ eine reine Vorsichtsmaßnahme, es geht einzig darum, dass sich niemand verletzt, wenn er ausrutscht, egal ob das jetzt ein Klubobmann is’ oder ein Gemeinderat in Kickritzpotschen.

FUNKTIONÄR (ehrfürchtig): Das is’ typisch er. Denkt immer auch an die kleinen Leut’.

SICHERHEITSBEAMTER (ebenso): Das macht ihn ja so groß.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 1.12.2023)