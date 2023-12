Jakob Schwarz (Grüne) im Parlament. APA/HELMUT FOHRINGER

Graz – Die steirischen Grünen haben am Sonntag ihre Spitzenkandidaten für die kommende Nationalratswahl 2024 bestimmt. Jakob Schwarz wurde am Wahlkonvent der Landespartei mit 92 Prozent der Stimmen auf den ersten Listenplatz gewählt. Im Regionalwahlkreis Graz und Umgebung, dem einzigen Wahlkreis, in dem ein Grünes Grundmandat gehalten wird, wird Bundessprecher Werner Kogler auf dem ersten Listenplatz ins Rennen gehen, teilten die steirischen Grünen am Sonntagabend mit.

Auf den zweiten Listenplatz hinter dem stellvertretenden Klubobmann der Grünen im Parlament wurde Bedrana Ribo gereiht. Dahinter stehen Anna Slama und Christian Zach auf der Steiermark-Liste.

"Ein Stück Aufbruch"

"Bahnausbau statt Autobahnen durch Naturschutzgebiete, gesunde Böden statt zubetonierte Ortsränder und Strom aus Sonne und Wind statt Gas aus Russland. Ein grüneres und gerechteres Österreich ist möglich, wir müssen es nur anpacken. Dafür werde ich mich auch weiterhin mit voller Kraft einsetzen", hielt Schwarz in einem ersten Statement fest. Das Vertrauen, das ihm am Sonntag entgegengebracht wurde, sei "ein klarer Auftrag, mit altem Denken aufzuräumen und zu zeigen, dass ein anderes Wirtschaften" möglich sei. Landesgeschäftsführer Timon Scheurer erkannte in der vorliegenden Kandidatenliste "ein Stück Aufbruch". (APA, 3.12.2023)