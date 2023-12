Schnee, so weit das Auge reicht – ob in Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Wien oder den anderen Bundesländern, ob in Städten, in Tälern oder im Gebirge, die Landschaft ist nicht nur weiß angezuckert, sondern am Wochenende hat es eine riesige Menge an Neuschnee gegeben. Das hat viele Menschen dazu animiert, das Naturschauspiel fotografisch festzuhalten. Auch die STANDARD-Community war fleißig am Fotografieren und hat zahlreiche Bilder eingeschickt. Auf den ersten Teil der Winterfotos folgt hier ein weiterer. Vielen Dank für Ihr Mitwirken und die wunderschönen Eindrücke vom Schnee! (mawa, 5.12.2023)

David Seeberger schickt ein Foto aus dem wunderschön verschneiten Montafon (Schruns Tschagguns). David Seeberger

So sah der erste Advent im Gasteinertal aus. Geri Korte

Kater Findus erkundet den Schnee in der Stadt Salzburg. Martina Meisnitzer

"Mein heutiges Shooting hat mich nach Stratzing im Kremstal geführt. Dort konnten wir bei eisigen –12 Grad den Eiswein 2023 vom Weingut Türk ernten. Ein immer seltener werdendes Ereignis", schreibt Paul Breuss. Paul Breuss

Ein kleiner Schneemann blickt auf die Stadt. David Wolffhardt

Kamil Zbucki war im Matznerpark in Wien unterwegs. Kamil Zbucki

Klaus Lettner schickt ein Foto aus Stroheim in Oberösterreich. Klaus Lettner

Eine wunderschöne Winterlandschaft im Arztal, einem Seitental des Wipptals, Innsbruck-Land. Kurt Garber

Anis Masic schickt dieses schneereiche Bild. Anis Masic

Das Aquädukt in Wien-Rodaun. Norbert Kammerlander

Wien im Schnee ist schon auch sehr schön! Stephan Woelzl

Was für ein schöner Ausblick aus Elisabeth Klugs Büro! Elisabeth Klug

Christian Nefischer schickt ein Foto seines kleinen Häuschens in Wesenufer an der Donau. Christian Nefische

Ulrike Hofer war beim Silbersee im 14. Bezirk in Wien. Ulrike Hofer

Aus Bregenz am Bodensee erreichte uns dieses schöne Winterfoto. Rebekka Moser

Hündin Anouk erfreut sich am Schnee in Salzburg. Marietheres Putre

Winterlich geht's auch auf der Mariahilfer Straße in Wien zu. Laura Stromberger

Na, wen haben wir denn da? Sabine Strnad

Brrrr, bei –14 Grad war Patrick Möseneder an der Enns in Admont unterwegs. Patrick Möseneder

Eine schöne Aufnahme aus der Sillschlucht (bei Bergisel) kommt von Linda Prae. Linda Prae

Vielen Dank für die Einsendungen!