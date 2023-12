Die Feelies spielen The Velvet Underground, ein Gipfeltreffen der Outsider.

Neil Young – Before and After

Der gute Neil Young prüft wieder einmal die Gemeinde. Sein 45. Studioalbum ist eine Sammlung von Wiederaufnahmen bereits bekannter Songs. Das könnte eine Wucht sein, aber auf Before and After bewerkstelligt er diese Neusichtungen weitgehend allein. Nach dem ersten Song, einer akustischen Version von I’m the Ocean von seinem Album Mirrorball aus den 1990ern, wird es gleich einmal seicht. Selbst I’m the Ocean ist als skelettiertes Würstel nicht halb so aufregend wie im Original. Ein Fall für Komplettisten, sonst braucht das am Freitag erscheinende Werk eher niemand.

Neil Young - Before and After, Pt. 1 (Official Music Video)

neilyoungchannel

Danny Brown – Quaranta

Der Mann aus Detroit ist im Hip-Hop deshalb auffällig geworden, weil er früher gedresst war wie ein Mopedrocker, also eine wenig Hip-Hop-affine Erscheinung abgab. Seine meist beim Elektroniklabel Warp erschienenen Alben gipfelten 2019 in uknowhatimsayin¿, einem Meisterwerk. Leider hat er sich dafür, scheint’s, verausgabt. Folgewerke wie Scaring the Hoes und das nun erschienene Quaranta verbindet, dass sie ziemlich nerven, mehr Lärm und Freejazz als gepflegter Hip-Hop sind. Immerhin noch eine Musik, mit der man den Eltern ziemlich wohin gehen kann. Auch schon was. Der Titel hier im Video ist die Ausnahme.

Quaranta

Danny Brown - Topic

The Feelies – Some Kinda Love

Wem ein Feelies-Konzert in seiner Erlebnissammlung noch fehlt, voilà, da ist es schon. Die nervösen Nerds aus New Jersey haben vor fünf Jahren ein Konzert als Tribute an Velvet Underground gespielt, das nun veröffentlicht wurde. The Feelies sind per se so etwas wie Kinder von Lou Reed, Nico und Co, und wie sehr sie die Musik aus der großen Stadt drüben überm Fluss verinnerlicht haben, zeigt dieses Dokument. Das ehrt werkgetreu Velvet Underground, andererseits geht die für die Feelies typische Zappeligkeit in den Songs auf. Das ergibt ein Gipfeltreffen von zwei tollen Außenseitern. (Karl Fluch, 5.12.2023)