Die "Little Miss Dynamite" gerufene Musikerin ist damit nach 60 Jahren wieder einmal an der Spitze der US-Charts - vor Mariah Carey

Brenda Lee schickt Mariah Carey in die Depression: Ihr Weihnachtslied "Rockin' Around the Christmas Tree" setzte sich an die Spitze der US-Charts - und verwies Carey auf Platz zwei. Evan Agostini/Invision/AP

Wahrscheinlich tröstet sich Mariah Carey einfach mit ein paar Hundert neuen Schuhen. Oder einer Stirnlampe von Swarovski. Irgendetwas, das ihr Gemüt aufhellt. Denn nachdem im Vorjahr ihr zart anmaßendes Anliegen, sich den Titel "Queen of Christmas" rechtlich schützen zu lassen, vom Gericht als unbotmäßig abgelehnt worden ist, jetzt auch noch das: Anstatt gewohnheitsmäßig mit All I Want for Christmas Is You den Platz eins in den vorweihnachtlichen Billboard-Charts zu belegen, wurde sie von Brenda Lee auf Platz zwei verwiesen. Unermessliches Leid.

Anstelle eines 29 Jahre alten Liedes ist nun eines aus dem Jahr 1958 an der Spitze der US-Charts: Rockin’ Around the Christmas Tree wurde 2,5 Millionen Mal öfter gestreamt als Mariah Careys saisonaler Hit. Das freut ihre Schöpferin. Es ist Lees erste Nummer-eins-Platzierung seit 1960 und die zweite Renaissance für Rockin’ Around the Christmas Tree. Eine erste feierte der Titel 1990 in der Blockbuster-Komödie Kevin – Allein zu Haus.

Brenda Lee ist heute 78 Jahre alt und wurde in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia geboren. Schon als Kind sang sie sich bei diversen Wettkämpfen aufs Stockerl, und bereits ihre erste Single aus dem Jahr 1956 zeigte deutlich einen Zug in Richtung Weihnachten: I’m Gonna Lasso Santa Claus.

Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree (Official Music Video)

BrendaLeeVEVO

Eine Interpretation des Hank-Williams-Lieds Jambalaya brachte ihr im selben Jahr den Durchbruch. Lee wurde eine bedeutende Musikerin im prosperierenden Rockabilly, sie spielte erfolgreich Rock-'n'-Roll, trieb sich im Pop-Fach herum und landete pflichtgemäß beim Country – in der diesbezüglichen Metropole Nashville lebt die zweifache Mutter heute.

Keine 150 (Zentimeter)

Die als Brenda Mae Tarpley Geborene ist keine einen Meter fünfzig groß, was sich in einem Ehrgeiz niederschlug, der ihr den Spitznamen "Little Miss Dynamite" einbrachte.

Rockin’ Around the Christmas Tree poppte 2017 wieder in den Top 100 auf, in den letzten vier Jahren heftete sich der Song an Careys Sohlen, heuer zog Lee an ihr vorbei. Ein Grund dürfte das 65-jährige Jubiläum des Liedes sein sowie ein dafür neu gedrehtes Video. Das zeigt Lee im Kreise ihrer Familie, wie sie zu Weihnachten mit Kindern und Enkerln Spaß hat. Es wirkt ungleich sympathischer als die hündisch ergebenen Gesangsmodels, die Mariah Carey in ihrem Video anschmachten. (Karl Fluch, 5.12.2023)