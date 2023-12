Offenbar wird man ein Gangster-Duo spielen. Rockstar

Am Dienstag erschien der erste offizielle Trailer zu "GTA 6" und wurde in weniger als 24 Stunden öfter als 90 Millionen Mal gesehen. Damit ist dieses kurze Video der in dieser Zeit am meisten gesehene Trailer aller Zeiten, Filme, Serien und Videospiele inklusive. Während sich im Netz deshalb schon ein wahrer Hype um das Spiel aufbaut, gibt es auch eine schlechte Nachricht: Das Spiel wird zunächst nicht für den PC erscheinen, sondern nur für Playstation 5 und Xbox Series.

Viele Gerüchte, die unter anderem im Vorjahr durch Leaks an die Öffentlichkeit kamen, bestätigten sich im rund anderthalb Minuten langen Trailer. So wird es erstmals eine Protagonistin geben, Lucia, die gemeinsam mit ihrem Partner Jason als Gangsterpärchen offenbar das Spiel tragen soll. Vor allem Lucia bekam im Netz eine wahre Welle an Zustimmung, sicher auch durch ihr cool inszeniertes Auftreten im Trailer.

Sexy und stark: Protagonistin Lucia erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Brandon Coggins

Weniger begeistert hat die Ankündigung, dass das Spiel erst 2025 erscheinen soll, was natürlich Raum für weitere Verschiebungen bietet, wurde doch kein genaues Datum genannt. Obendrauf wird das Spiel zum Start wohl nicht auf dem PC erscheinen. Als Plattformen wurden im Trailer lediglich Playstation und Xbox genannt. Bitter, mussten doch PC-Spieler in der Vergangenheit immer wieder länger auf eine Umsetzung von Rockstar-Games warten.

Trotz dieses lauten Aufschreis der PC-Community füllen sich diverse Social-Media-Kanäle bereits mit "GTA 6"-Inhalten. Vergleiche mit real existierenden Personen und Veranstaltungen werden gemacht oder auch darauf hingewiesen, wie realistisch Miami und Umgebung im Spiel nachgebaut wurden.

(aam, 6.12.2023)