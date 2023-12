Wenn's draußen kalt und finster ist, ist für viele wieder die ideale Zeit fürs Puzzeln gekommen. Gut so: Das entspannt, und mit etwas Glück kommt man sogar in einen Flow. Damit es mit dem 1.000-Teile-Puzzle übers Wochenende auch wirklich klappt, kann man aber an einigen Schrauben drehen. Was ein gutes und was ein schlechtes Puzzle ausmacht, was wir beim Bauen alle selbst machen und warum es nicht notwendig ist, mit den Randteilen zu starten, erklärt der Profi Stefan Leopoldseder in einer neuen Folge – inklusive Live-Puzzeln im Besser-leben-Studio. (red, 7.12.2023)

Über diesen Podcast



"Besser leben" ist der STANDARD-Podcast zum Glücklichwerden. Im Selbstversuch und mithilfe von Experteninterviews finden Martin Schauhuber, Selina Thaler und Franziska Zoidl heraus, wie man das Leben glücklicher gestalten kann. Wie schläft man besser? Wie schafft man es, dass Sport nicht zur Qual, sondern zur Gewohnheit wird? Und wie isst man eigentlich intuitiv? Was bewirken Meditation und Dankbarkeit im Alltag? Und warum ist radikale Selbstoptimierung der falsche Weg? "Besser leben" hören Sie jeden Donnerstag auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Neuwirth. Musik: Audio Boutique.