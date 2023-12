In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Das Tiroler Unternehmen Grander läuft Gefahr, die Technologieführerschaft in Sachen Wasserbelebung zu verlieren. Und schuld daran ist ein handbetriebener Mixer, der das Wasserbeleber-Gewerbe aufmischt und das Wasser im Krug in einem Aufwischen: der Hexagon-Handwirbler von Cellavita. Hexagonales (sechseckiges) Wasser ist ein rarer Schatz.

Mit dem Mixer zu mehr Energie! Getty Images/iStockphoto

Auf der Webseite des Herstellers lesen wir: "Hexagonales Wasser ist Wasser in seiner ursprünglichsten Form, das heute fast nur noch in abgelegenen Gebirgsbächen oder heiligen Quellen vorkommt. Die gute Nachricht ist, dass Sie dieses Wasser ohne viel Aufwand selbst herstellen können." Mit 99 Euro ist der Cellavita-Mixer ein echtes Schnäppchen. Wir ersparen uns damit die Reise zur Quelle der wilden Möll in den Hohen Tauern oder gar nach Lourdes.

Der Hexagonwasserwirbler von Cellavita in Aktion.

Cellavita GmbH & Co. KG

Wasser mit deutlich mehr Sauerstoff

Man setzt das Teil auf eine Karaffe und verwirbelt das Wasser, dabei entsteht ein "Schauberger-Trichter", und die Moleküle ordnen sich dadurch endlich so, wie es sich gehört für tolles Wasser, nach dem die Welt dürstet. Durchaus mutig klingen die Erklärungen des Vermarkters: "Dieses Wasser ist mit deutlich mehr Energie und Sauerstoff als normales, herkömmliches Wasser angereichert (…) Da hexagonales Wasser selbst keine Schadstoffe besitzt, kann es auch keine Schadstoffe in den menschlichen Körper einlagern. Die Qualität ist sehr hoch, was nicht selten dazu führt, dass dieses Wasser vom menschlichen Organismus leichter als herkömmliches Leitungswasser verarbeitet werden kann."

Schauberger forschte auch in Konzentrationslagern

Die Wasserbeleber von Cellavita berufen sich bei ihren Wasserspielen auf Viktor Schauberger. Der 1958 verstorbene Österreicher war Förster im Toten Gebirge und selbsternannter Naturforscher mit allerlei Ideen für ein Perpetuum mobile. In dem Konzentrationslager Mauthausen und im Außenlager Schönbrunn forschte Schauberger mit technisch ausgebildeten Gefangenen an der alternativen Antriebstechnologie "Repulsine". Die Fluggeräte Schaubergers, sie hoben niemals ab.

Stolzer Preis: 100 Milliliter um 39 Euro

Zurück zum hexagonalen Wasser. Vermutlich ist nicht nur ein Mixer geeignet, Wasser in einzigartiger Qualität herzustellen. Dem deutschen Mediziner Alexander Michalzik ist es in einem "einzigartigen, patentierten Verfahren gelungen, hexagonales Wasser zu stabilisieren". Leider verrät er nicht, welche Technologie dabei zum Einsatz kommt. Einen kleinen Seitenhieb auf doch eher hausbackene Methoden wie mit dem Cellavit-Mixer kann sich Michalzik nicht verkneifen: "Es gab bereits Herstellungsverfahren für hexagonales Wasser. Die hexagonale Struktur konnte allerdings bei diesen Verfahren nur kurzfristig erhalten werden." Wie auch immer, Michalziks Verfahren, es muss ein aufwendiges sein. Für 100 Milliliter hexagonales Wasser "als thixotropes Gel in einer für die Haut anwendbaren Form" sind 39 Euro zu berappen im Webshop unseres Medicus.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★★★★★

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 12.12.2023)