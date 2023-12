In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Eine Glaskugel mit zwölf Zentimeter Durchmesser kostet im Handel um die zehn Euro. Damit kann man nicht viel machen, es sei denn, man ist Wahrsagerin oder Wahrsager, oder man ist Hersteller innovativer Informationsprodukte. Das Unternehmen Informierteglobuli.de hat eine Glaskugel im Portfolio, die wie eine Glaskugel im Bastelmarkt aussieht.

Zur kalten Jahreszeit kommt eine Glaskugel, die Wärme ausstrahlen kann, wie gelegen. Getty Images/iStockphoto

Die innovativen Geister des Unternehmens haben die schnöde Glaskugel zu einer Wärmekugel gemacht. Die Produktinfo verspricht: "Mit der von uns konzipierten Wärmekugel kann es gelingen, bis zu acht Menschen bei einer Raumtemperatur von mindestens 15 Grad zu ihrer Wunsch- und Wohlfühltemperatur zu erwärmen oder erfrischend abzukühlen, so wie es jedem individuell am angenehmsten ist." Die Glaskugel ist also eine Art individuell justierbare Klimaanlage. Dafür gebührt den Erfindern der Nobelpreis in Physik, der Preis von 310 Euro für die Kugel verliert angesichts dessen seinen Schrecken.

Eine Glaskugel mit Bewusstseinsfeld

Eine Bedienungsanleitung ist auch dabei, sie leitet sehr einsichtig an: "Schwingen Sie sich ein in das Bewusstseinsfeld der Kugel. Verbinden Sie sich mit ihr und bitten Sie sie in Dankbarkeit und Freude, für Sie Ihre Wärme zu regulieren." Die Stiftung Gurutest würde es einfacher formulieren: Wer's warm haben will, muss freundlich sein. Für unterwegs gibt es eine kleine Glaskugel mit vier Zentimeter Durchmesser, die passt auch in die Hosentasche und ist um 110 Euro wohlfeil.

Ehe sich jemand lustig macht über derlei Gadgets: Hinter den informierten und energetisch auf Top-Niveau schwingenden Kugeln steht die deutsche Ärztin Antje Oswald. Die Wärmekugeln sind nicht das einzige Produkt der Medizinerin, das große Augen unter dem Weihnachtsbaum verspricht.

Globuli ins Auto legen

Im Webshop der Frau Doktor finden wir auch "Gute Fahrt"-Globuli zum Spritsparen. Die Phiole mit ein paar Zuckerkügelchen kostet schlappe 110 Euro. Doch die rechnen sich bald, denn zehn bis 20 Prozent weniger Verbrauch verspricht Oswald dem nüchternen Rechner.

Die Globuli sind nicht dafür gedacht, sie auf der Zunge zergehen zu lassen. Sie wirken direkt im Fahrzeug auf das Fahrzeug: "Die Globuli müssen sich nur im Auto befinden und arbeiten dann ganz von selber vor sich hin, indem sie sich auf feinstoffliche Art mit Ihnen und dem Fahrzeug verbinden."



Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★☆

Schwiegermuttergeschenk-Tauglichkeitsfaktor: ★★★★★

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 10.12.2023)