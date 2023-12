In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Er ist ungeimpfter Österreicher, Schauspieler, 50 plus und den Fotos auf seinem Profil auf der Plattform nach ein fescher Kampel. Die Selbstbeschreibung des Herrn mit dem Nickname "Outstanding" steht den vielen Fotos um nichts nach: "Ich bin romantisch und ein leidenschaftlicher Liebhaber. Solltest Du Dir einen wahrhaftigen Rebellen als Kind wünschen, dann bin ich wohl Deine epigenetisch am besten ausgestattete Wahl."

Ich zitiere hier aus keinem Tinder-Chat, sondern von der Website Safe Reproduction (sichere Fortpflanzung). Dort können sich Frauen und Männer aus aller Welt registrieren, um Samen, Eizellen und Muttermilch zu spenden. Ein Konto ist schnell angelegt, man kann sich als Samenspender, als Eizellspenderin oder als Muttermilchspenderin registrieren oder als Spendenempfänger nach der passenden Person suchen.

Eine ungeimpfte Samenspende soll dafür sorgen, dass das Kind ein richtiger Rebell wird. Getty Images/iStockphoto

Haut-, Haar- und Augenfarbe der Spender können ausgewählt werden

Wer konkrete Wünsche zur Farbe der Augen, der Haare und der Haut hat, schränkt seine Treffer bei der Suche natürlich ein. Die Option bei der Abfrage des Impfstatus scheint eher rhetorischer Natur zu sein. Safe Reproduction versteht sich definitiv als Matching-Plattform Ungeimpfter. Unter den FAQs lesen wir: "Safe-Reproduction-Mitglieder zählen sicher zu den Leuten, die über mRNA-Impfungen Bescheid wissen, und sie sind hier, um die Menschheit davon frei zu halten." Dass Angaben der Spenderinnen und Spender hinsichtlich ihres Impfstatus ausschließlich auf Vertrauen beruhen, gesteht die Plattform ein. Ein Disclaimer weist darauf hin, dass die Website nur Leute zusammenbringen will und die rechtlichen Konsequenzen allfälliger Spenden die sich matchenden Personen auszumachen haben.

Ein Sitz in Sambia, einer in der Schweiz

Eine Gratismitgliedschaft zum Stöbern für 14 Tage ist eine feine Sache, wer sich wirklich "sicher fortpflanzen" will, wird eine Mitgliedschaft in der Höhe von 25 Euro pro Jahr oder 50 Euro für eine lebenslange Mitgliedschaft gerne bezahlen. Damit werden vermutlich nur die Kosten der Website gedeckt, denn im Impressum finden wir den Hinweis, dass Safe Reproduction eine Non-Profit-Organisation ist und ihren Sitz in der sambischen Hauptstadt Lusaka hat. Als einzige Person angegeben ist George Della Pietra als Managing Director. Della Pietra dürfte sich nicht nur in Sambia aufhalten, denn er ist auch Geschäftsführer einer Blutspendedatenbank für Ungeimpfte mit dem Namen Safe Blood Donation. Dieser gemeinnützige Verein hat seinen Sitz in Zürich.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★☆☆☆☆

Schwiegermuttergeschenk-Tauglichkeitsfaktor: ☆☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 7.12.2023)