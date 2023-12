In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

96 Euro für einen Futternapf für unsere Minki oder unseren Hasso sind durchaus ein stolzer Preis auf den ersten Blick, auch wenn es sich um ein Teil aus feinem Edelstahl handelt. Die Neuentwicklung von Grander hat es aber in sich, verrät die Produktinfo: "Der belebende Grander-Trinknapf unterstützt die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hund und Katz'." Der innovative Napf der High-Tech-Schmiede aus Tirol ist mit einem Belebungskern ausgestattet, und der bringt das Wasser, das unsere liebsten Haustiere daraus schlabbern, so richtig ins Schwingen.

Der auf dem Bild zu sehende herkömmliche Wassernapf kommt ohne Belebungskern aus – getrunken wird daraus trotzdem. Getty Images/iStockphoto

Weiters lesen wir: Die Tiere trinken das "hochwertige und gesundheitsfördernde Wasser" daraus instinktiv lieber, das Wasser ist in dem Zaubernapf länger haltbar, der Napf ist leichter zu reinigen und nicht zuletzt: Das Fell, die Haut und die Lebendigkeit unserer vierbeinigen Freunde profitierten von dem Gadget.

Grander erweitert sein Portfolio laufend

Der Trinknapf ist eine von vielen Neuentwicklungen, mit denen das Unternehmen Grander seit Jahren seine Produktpalette verbreitert. Jahrzehntelang stand Grander für schlichte Wasserbelebung mittels an die Wasserleitung angeschlossener Belebungstechnologie. Die haben das Wasser zwar nicht besser belebt als ein um die Wasserleitung gewickelte Scheibe Bauchspeck, aber der Knödel rollte nach Tirol dank ausgefuchsten Marketings.

Nicht nur Privathaushalte nutzten die angebliche Belebungstechnologie, auch öffentliche Krankenhäuser und Schulen und angesehene Unternehmen wie die Stiegl-Brauerei belebten ihre Wasserleitungen und die Umsätze Granders. Einige der Early Adopters der Technologie wollen heute nichts mehr von diesen Investments wissen.

Mittlerweile finden wir im Grander-Webshop Belebungsstäbe für Pool, Teich und See, Belebungsstäbe zum Umrühren für unterwegs, Belebungsgeräte für den Heizwasserkreislauf, belebte Halsbänder und Aromabretter, die Wurst und Käse länger haltbar machen.



Zurück zum Trinknapf. Leider haben wir bei Grander keinen Hinweis auf drohende Interferenzen gefunden. Was passiert, wenn der Trinknapf mit Belebungskern just mit Wasser aus einer belebten Wasserleitung gefüllt wird? Wie überlagern sich die Belebungsfrequenzen? Kommt es zu einer Abschwächung? Oder verstärken sie sich die Amplituden gar und schlagen ins Extrem aus? Dem Tierwohl wird man mit derlei Schludrigkeit leider nicht gerecht.



Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★☆☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 1.12.2023)