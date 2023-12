In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Robert Müntz ist Geschäftsführer der Homöopathiemanufaktur Remedia aus dem Burgenland. Mehr als 5000 Homöopathika kann man bei Remedia bestellen. Besonders die Substanz Milch hat es Müntz angetan. "Fledermausmelken am Amazonas" – das ist der kokette Titel eines Buches aus der Feder des Apothekers. Müntz dokumentiert in diesem Buch, dass er gerne um die Welt reist, um das Lager für sein homöopathisches Labor stets gut gefüllt zu wissen und zu erweitern. Müntz melkt nicht nur Fledermäuse. Remedia füllt auch die Milch des Schäferhundes ab, die Milch des Kängurus, die Milch des atlantischen Flaschennasendelphins, die Milch des Mops, des Afrikanischen Elefanten und auch die Milch der Gattin des Königs der Löwen. Hier scheint ein hurtiger Daktari behände unterwegs zu sein in Savanne, Dschungel und auf dem offenen Meer und immer auf Augenhöhe mit den wilden Tieren.

Die Stiftung Gurutest schmeißt zur Weihnachtszeit eine Runde Bier – das etwas ungewöhnlich ist. Getty Images/iStockphoto

Wer im Shop von Remedia nach homöopathischen Milchpräparaten sucht, erhält 220 Ergebnisse. Eines davon ist die "Milch mehrerer Frauen". Für diese Tinktur muss sich Müntz zwar nicht in den Busch wagen, es gibt nur ein bisserl Erklärungsbedarf zur Beschaffung des Rohstoffs. Aber vielleicht hat ein Pharmazeut einfach einen besseren Draht zu stillenden Müttern.

Globuli mit dem Hauch von Bier

220 Arten von Milch finden wir bei Remedia, und was finden wir, wenn wir wirklich Durst haben: Ein einziges Bier! Kein Pils, kein Märzen, keinen Bock, kein Stout, einfach nur: Bier.



Aber das hat es in sich. Globuli mit dem Hauch von Bier gibt es in der Potenz C30. Das beschreibt eine Verdünnung von einem Tropfen einer Essenz in einer gedanklichen Kugel Wasser mit dem Durchmesser von schlappen 150 Millionen Kilometern. Anders gesagt und über den Daumen gepeilt: In der Potenz C30 löst sich eine einzige Dose 16er-Blech im gesamten sichtbaren Universum auf. Das misst immerhin 45 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Gut: Der Schaum wird uns bei so einer Verdünnung zusammenfallen. Aber wenn wir der Logik der Homöopathie folgen, wonach die Wirksamkeit einer Substanz umso höher ist, je mehr sie verdünnt wurde: Ein Damenspitz für uns alle ist drin mit nur einem Zuckerkugerl aus Eisenstadt. Das Gebinde mit zehn Gramm Bierkügelchen ist bei Remedia um 11,95 Euro zu haben. Die Stiftung Gurutest schmeißt eine Runde.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeitsfaktor: ☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 2.12.2023)