In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Der bayerische Arzt Matthias Künlen ist ein richtiger Frauenversteher und ein innovativer Geist obendrein. Wer an Menstruationsbeschwerden leidet, muss sich nicht in Künlens Praxis begeben. Künlen versendet eine Medizin der neuen Art auch ohne Anamnese gegen einen kleine Druckkostenbeteiligung per Mail. Genauer gesagt, er versendet QR-Codes, die man auf der Webseite Medicodes bestellen kann. Mit dem QR-Code ladet man zuhause bequem sein Trinkwasser auf. Künlen meint das ernst, schließlich hat er im Selbstverlag ein Buch mit dem Titel "Medicodes – Einführung in die digitale Medizin" veröffentlicht.

Auf der Webseite "Medicodes" kann der oder die Kranke heilsamen Codes gegen so gut wie jede Krankheit und so vielerlei Unbill erstehen. Die Gesundheit von Frauen hat es Künlen besonders angetan. Die Codes gegen Menstruationsbeschwerden und Eileiterentzündungen kosten jeweils nur 19 Euro, bei Wechseljahrbeschwerden sind 29 Euro fällig. Künlen ist aber auch die seelische Gesundheit der Frauen wichtig. Dem Symptom "Frau: Fühlt sich schmutzig und verrucht, wird von den anderen als Prostituierte angesehen" rückt Künlen mit dem Code zum Schnäppchenpreis von nur neun Euro zu Leibe. "Körperliche und seelische Vergewaltigungen" heilt das digitale Paket um 19 Euro.

Per E-Mail wird kuriert – zumindest wenn es nach dem Arzt Matthias Künlen geht. Getty Images

Um starke Worte ist Künlen bei der Beschreibung seiner Entwicklung nicht verlegen: Die Codes bedeuteten "einen Paradigmenwechsel in der Medizin, von der bisherigen chemisch-physikalischen und damit analogen zu einer energetisch-informatorischen und damit digitalen Disziplin." Nicht immer muss Künlens Medizin digital sein. Das zweite Standbein des Arztes ist Aurachirurgie. In Linz hält Künlen im kommenden März ein zweitägiges Seminar zu dem Thema. In der Programmvorschau bezieht sich Künlen auf Ryke Geert Hamer, den Begründer der "Germanischen Neuen Heilkunde".

Der Code für Selbstüberschätzung und Prahlerei kostet übrigens 29 Euro.

Leuchtende Augen Faktor: ★★☆☆☆

Schwiegermutter-Geschenk Tauglichkeits Faktor: ★★★☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 3.12.2023)