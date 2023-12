In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Gerhard Zirkel sitzt auf dem Klo. Zumindest auf einem Foto auf seiner Website. Ein Schamane darf das. Ein Schamane darf auch Texte schreiben, über die besser noch einmal jemand drübergelesen hätte. Dann würden wir auf Zirkels Website nicht solche Sätze lesen: "Die Arbeit eines Schamanen und insbesondere meine Arbeit als ein solcher, ist speziell."

Wer schamanisch zum Reichtum begleitet werden will, muss dafür auch ordentlich Geld in die Hand nehmen. Getty Images/iStockphoto

So speziell sind die Dienstleistungen Zirkels gar nicht, es ist der übliche Schamanenkram: Zirkel löscht zum Beispiel Flüche, und dabei muss sich ein Schamane ganz schön hineinknien und firm sein im Fluch- und Gegenfluchhandwerk. Zirkel warnt vor Pfuschern in seinem Gewerbe: Einen Fluch "zu lösen ist keinesfalls – wie so mancher Hobbyspirituelle behauptet – mal eben nebenher zu machen". Einen Preis für das Austreiben von Flüchen und Verwünschungen gibt es leider nur auf Anfrage.

25.000 Euro für schamanische Begleitung des Business

Für andere Dienstleistungen gibt es eine schamanische Preisliste. Unternehmer, die sich vom Schamanen Zirkel an der Hand nehmen lassen, müssen in der schamanischen Businessclass dafür 25.000 Euro in die Hand nehmen. Das ist viel Geld, aber Zirkel ist ja, wie wir wissen, kein Hobbyspiritueller: "Mein großer Vorteil gegenüber 'normalen' Coaches ist, dass ich sehen kann. Also, richtig sehen, im Sinne von hellsichtig und fühlig. Ich sehe damit auf einer ganz tiefen Ebene, wo es hakt."



Sollte es bei jemandem beim Geld haken: Auch dafür hat unser Schamane ein Angebot. Die Masterclass "Geld – Fülle – Reichtum" richtet sich an jedermann, dessen Zier nicht die Bescheidenheit ist: "Entweder du willst die Fülle, oder du willst sie nicht. (…) Nimm dir das große Haus, den Porsche und die Yacht, wenn du sie willst. Nimm dir die Millionen doch einfach, sie sind direkt vor dir." Besser gesagt: Sie sind nur 8.888 Euro entfernt. Diesen Betrag verrechnet Zirkel dem Schüler mit großen Wünschen für den Zauber "Komplett aus der Ferne" und für sechs bis zwölf Monate Begleitung. Diese schamanische Masterclass ist laut Zirkel "extrem wirkungsvoll". Die Stiftung Gurutest hat lediglich den leisen Verdacht, dass gar nicht so sehr abstinkt, wer anstelle von Zirkels Masterclass einem Lotto-Quicktipp bei einem Dreifachjackpot vertraut.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermuttergeschenk-Tauglichkeitsfaktor: ★★☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 8.12.2023)