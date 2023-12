In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Das Gerät ist so groß wie ein Milchpackerl, sieht aber nicht ganz so gut aus und kostet 249 Euro. Das ist viel für einen schmucklosen blauen Plastikquader, aus dem keck ein metallenes Röhrchen herausragt. Aber es ist wenig für ein Gerät, das die Physik auf den Kopf stellt. Denn es liefert Energie wie ein kleines Kraftwerk und benötigt weder Sonne, Wind, Kohle, Wassergefälle oder spaltbares Uran. Trotzdem liefert es Strom, und das rund um die Uhr. Genauer gesagt: 870 Kilowattstunden im Jahr.

Die Energiequelle, die dieses geheimnisvolle Gerät speist? Es ist die "unerschöpfliche Nullpunktenergie, die Energie der tausend Namen, wie sie Nikola Tesla schon 1891 vorhergesagt hatte". Das erfahren wir auf der Website der "Österreichischen Vereinigung für Raumenergie", die den Energiewürfel bewirbt und auch Vorbestellungen für das revolutionäre Gadget entgegennimmt. Das Credo des Vereins geht runter wie Öl: "Die ultimative Energie der Zukunft muss 24 Stunden/365 Tage an jeder Stelle der Erde/des Weltalls in unerschöpflichen Mengen als freies Energiepotenzial zur Verfügung stehen." Erfinder des Energiewürfels ist der italienische Unternehmer Andrea Rossi, der – vorsichtig formuliert – nicht nur eine gute Nachrede hat. Ein von Rossi entwickelter Wunderreaktor sorgte im Jahr 2014 kurz für Aufsehen, gelangte aber – welch Wunder – nicht zur Marktreife.

In den aktuellen Zeiten ist es sehr sinnvoll, wenn man selbst Strom produziert. Wenn die Energie dann aus dem Nichts stammt, ist das besonders praktisch. Getty Images

Was die Welt zusammenhält

Vorsitzender der Vereinigung für Raumenergie ist Wilhelm Mohorn, und es ist die Tragik der besten Köpfe, dass sie nicht zu Wissenschaftskongressen eingeladen werden, sondern nur in den Salon der Wiener Restaurantbesitzerin Petra Führich. (Nebenbei: Die Petra Führich Talks sind mittlerweile eine recht verlässliche Quelle der Inspiration für die Stiftung Gurutest). Dort erklärt Mohorn der neugierigen Führich die dem Energiewürfel Rossi zugrunde liegende Raumenergie sehr bodenständig: "Die Raumenergie muss man sich so vorstellen, das ist ein pozentielles Energiemeer, das uns umgibt, die Materie durchdringt und die Atome antreibt, die Elektronen und die Erde am Laufen hält und die Spiralgalaxien am Laufen hält. Ohne Raumenergie würde alles zusammenbrechen."

Der lockere Talk zwischen Führich und Mohorn zu allem, was die Welt zusammenhält, wurde im Jänner 2023 geführt. Mohorn zeigte sich zu dem Zeitpunkt überzeugt, dass der Release des Energiewürfels spätestens im März des Jahres erfolgen sollte. 800.000 Vorbestellungen gebe es nämlich bereits, bei einer Million Vorbestellungen würden die Energiewürfel ausgeliefert. Mohorn: "2023 wird das Jahr der Raumenergie werden." Das wird jetzt etwas knapp, denn bislang wurde noch keines der Energiewunder ausgeliefert. Aber vielleicht gibt es ein Weihnachtswunder



Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★☆☆

Schwiegermuttergeschenk-Tauglichkeitsfaktor: ★☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 5.12.2023)