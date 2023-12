In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Im Wiener Innenstadtlokal Führich wird feines Brät und Tartar auf hohem Niveau zubereitet und von fein ausgewählten Weinen begleitet. Zur Nachspeise serviert die "charmante und erfolgreiche Unternehmerin Petra Führich" freilich auch schwer Verdauliches in ihrem Salon. In den lädt sie manch illustre Persönlichkeit zu einem Führich-Talk, und da heißt es Ende Ponyhof. Vor kurzem war Peter Schlie zu Gast. Ein Video auf dessen Webseite "Wetteradler" verrät: "Moderne Kriege mit Strahlung und Nanopartikeln transformieren unsere Umgebung unsichtbar und lautlos."

Im Interview mit dem Wetteradler redet Führich nicht um den heißen Brei herum und fasst auch heikle Themen an, die uns unter den Fingernägeln brennen: Führich fragt Schlie: "Kann man mit solchen Frequenzen Berge einstürzen lassen.“ Schlie antwortet: Ja. Freilich brauche man dafür sehr viel Energie und man müsse sich mit der Molekularstruktur des Berges befassen.

Wie schlechtem Wetter Einhalt gebieten und für sanfteren Regen sorgen? Die Stiftung Gurutest präsentiert eine – vermeintliche – Lösung. Getty Images/iStockphoto

So geht der Talk dahin im feinen Salon über Wettermanipulation, Chemtrails und böse Frequenzen, Nanopartikel. Schlie ist aber kein reiner Theoretiker, er bietet auch Handfestes für jeden Haushalt, der selbst ein wenig Wetter machen will. Im Webshop des Wetteradlers finden wir den Skalar Chembuster Unity. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein Kupferrohr in einem Blumentopf, und dafür sind die 2138 Euro doch ein stolzer Preis. Doch dann lesen wir die Produktinfo, und die verspricht unter anderem: eine Reduktion von Unwettern, sanfteren Regen, natürlichere Winde, mehr Licht und Sonnenstunden. Da greift man gerne zu.

In dichtbesiedelten Gegenden sollte man vor dem Einsatz unbedingt mit den Nachbarn Rücksprache halten, wirkt der Chembuster doch in einem Radius von drei Kilometern auf das lokale Wetter ein. Wer das Kupferrohr um einem halben Meter (Rohr und Muffe sind zusätzlich erhältlich) verlängert, vergrößert den Wirkradius um gleich 1,5 Kilometer. Berge wird man mit dem Chembuster nicht einstürzen lassen können, aber sich ein bisserl ums bessere Wetter kümmern im eigenen Grätzel, das ist auch etwas Schönes.



Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeitsfaktor: ★★★★☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 4.12.2023)