Schicksalsgemeinschaft über Airbnb: George (M. Ali), seine "woke" Tochter Ruth (M. Herrold), Amanda (J. Roberts) und Clay (E. Hawke). AP/Jojo Whilden

Ist Sam Esmail etwa der neue Thriller-Mystiker in Hollywood, nachdem M. Night Shyamalan mit seinem letzten Vicky-Krieps-Vehikel Old endgültig das Zepter abgegeben hat? Der US-Regisseur mit ägyptischen Wurzeln hatte einst mit der Nerdserie Mr. Robot auf sich aufmerksam gemacht, es folgte die Hochglanzproduktion Homecoming mit Stars wie Janelle Monáe und Julia Roberts. Beide würden auch in Esmails zweitem, nun auf Netflix zu sehenden Film Leave the World Behind eine gute Figur machen.

Doch zu sehen in dem All-Star-Cast ist nur Roberts. Diese spielt Amanda, eine Menschenfeindin, die irgendwas in der Werbung arbeitet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Clay - Ethan Hawke als softem, ungläubig dreinblickendem Englischlehrer - und ihren zwei Kindern mietet sie kurzerhand eine Villa in Long Island an, um übers Wochenende vor den Stadtgrenzen New Yorks auszuspannen.

Kammerspiel in Luxusvilla

Die Villa ist modern mit amerikanischen Dimensionen. Sogar einen Pool gibt es, in dem der Teenager Archie und die zwölfjährige Rose planschen. Trotzdem geht es auf zum Strand, wo sich die erste von vielen Seltsamkeiten ereignet: Ein riesiger Öltanker hält voll auf die Familie zu und strandet im Sand.

Doch das scheint niemanden weiter zu stören. Als viel störender empfindet es Amanda, als abends der Hausherr George (Mahershala Ali) und seine Tochter Ruth an die Tür klopfen mit der Bitte, die Nacht im eigenen Haus verbringen zu dürfen. In New York gebe es einen Stromausfall, die Treppen ins luftige New Yorker Apartment seien nicht zu meistern. Vorhang auf fürs Kammerspiel.

Leave The World Behind | Official Teaser | Netflix

Netflix

George und Ruth sind schwarz, das triggert in Amanda die schlummernde Rassistin: Denn ein Afroamerikaner mit Geschmack und einer Villa kann nur ein Hochstapler sein. Nun sitzen die zwei Familien aufeinander, während um sie herum die Welt in die Brüche geht. Das Problem ist nur: Da alle Informationskanäle abgeschnitten sind, bekommen sie nur schleichend mit, was überhaupt passiert.

Forschende Kamera

Die Stärke von Leave the World Behind ist das Rätseln mit seinen Figuren. Weshalb verhält sich das Wild im Wald seltsam? Warum zerschellen Passagierflugzeuge am Strand? Weshalb werden Flugschriften mit arabischen Drohungen abgeworfen? Und warum durchdringt ab und zu ein ohrenbetäubender Lärm die Luft? George, der im Finanzsektor arbeitet und deshalb mit mächtigen Menschen in Kontakt ist, ahnt, dass es sich um einen Cyberangriff handeln muss. Doch wer sind die Aggressoren?

Charlie Evans und Farrah Mackenzie als Archie und Rose ahnen Übles. AP

Dass in einem solchen Szenario der konzentrierten Ungewissheit Aggressionen und Weltanschauungen aufeinanderprallen, ist bekanntes Kammerspielterrain. Doch am interessantesten in Esmails von Barack und Michelle Obama koproduziertem Netflix-Thriller ist, wenn die Kamera kopf steht und durch Fenster schwebt, als gäbe es zumindest für sie keine Grenzen und Geheimnisse.

Am nächsten kommt diesem Forschergeist Amandas Tochter Rose. Das Mädchen mit dem expressiven Gesicht sucht auf eigene Faust nach einer Auflösung – wenn schon nicht für die Weltvorgänge, so doch mindestens für ihre Lieblingsserie Friends. (Valerie Dirk, 12.12.2023)