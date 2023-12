... und weitere Anregungen für die Freizeitgestaltung am Wochenende

Eine Veranstaltung: Adventwochenende in Drosendorf

Im Sommer schupft Elisabeth Ruckser die Kantine im idyllischen und historischen (1919) Strandbad Drosendorf an der Thaya, im Winter veranstaltet sie Advent-Wochenenden mit Backkursen im Alten Bürgerspital der wunderschönen historischen Stadt im nördlichen Waldviertel. Am 15. 12. ab 19 Uhr gibt’s Wildragout, am 16. 12., ebenfalls ab 19 Uhr, ist Tanzabend mit House-Techno-Dance-Vibes. Das Thayatal ist auch im Winter für Wanderungen reizvoll, die Festungsstadt auf einem Felsen ein architektonisches Juwel und Elisabeth Ruckser eine herzlich anpackende Gastgeberin.

Sebastian-Kneipp-Pl. 1, 2095 Drosendorf. Reservierungen unter elisabeth@ruckser.net oder 0664 311 14 84

Eine Party: Roboexotica

Wer bei Glühwein und Punsch bereits abwinkt, aber trotzdem noch Lust verspürt, den Magen mit picksüßen Getränken zu strapazieren, der ist bei der Roboexotica bestens aufgehoben. 1999 von der Künstlergruppe Monochrom initiiert, gilt die Party als Klassiker des Wiener Undergrounds. Techniknerds tummeln sich zwischen DIY-Robotern, die in allen erdenklichen Arten Spirituosen und Säfte zu Cocktails mischen. Die Stimmung im Gewirr aus Greifarmen, blinkenden Displays und Förderbändern ist traditionell ausgelassen. Nicht immer können die Drinks geschmacklich überzeugen. Die Show dafür umso mehr.

Bis 17. 12. in der Kunsttankstelle Ottakring, Grundsteing. 45–47, roboexotica.at

Ein besonderer Adventkalender

Kalender für das Jahr 2024, "Kleiner Komfort", € 25 Susanna Hofer/ Kleiner Komfort

12 Gedichte und Bilder, die jeden Monat ein wenig Trost spenden: Karaoke genießen oder einfach eine Episode von "Der Bachelor" genießen. Die Gedichte kommen von Amelie Bachfischer, die Fotografien von Susanna Hofer.

(Grafikdesign: Anna Nagy; Editing: Jennifer Cunningham)

In Wien erhältlich bei Sous Bois (Neustiftgasse 33, 1070 Wien), Chicklit (Kleeblattgasse 7, 1010 Wien) oder Soft Cover (Stumpergasse 53, 1060 Wien)

(RONDO, red, 16.12.2023)