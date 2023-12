Mit seinem bulligen Äußeren wird der Cybertruck von Tesla auch gerne als ein Fahrzeug für die Apokalypse beworben, einen Realitätscheck überstehen diese Behauptungen jedoch nicht immer. So wurde zuletzt bekannt, dass das Basismodell mit einer Akkuladung nur 400 Kilometer weit kommt, kugelsicher ist das Fahrzeug ebenfalls nicht. Und nun geistern im Social Web auch Videos herum, die Zweifel an der Geländetauglichkeit des Trucks aufkommen lassen.

So teilte der Auto-Enthusiast Matt Chambers unter dem Nutzernamen @mchambers_22 auf Instagram ein Video, in dem ein Cybertruck in einem schneebedeckten Abhang festhängt. Sonderlich tief ist der Schnee nicht, dennoch war der Teslafahrer auf externe Hilfe angewiesen. Diese kam in Form eines Pickup-Trucks der Marke Ford, der das futuristische Auto inklusive des auf der Ladefläche befindlichen Christbaums wieder zurück auf die Straße zog.

Im Gespräch mit "Business Insider" erzählt Chambers, dass der Fahrer des Cybertrucks ein Tesla-Mechaniker gewesen sei: Höchstwahrscheinlich habe es sich hier um eine Winter-Testfahrt gehandelt. Als Ursache für die schwache Performance vermutet er einen Softwarefehler, dies konnte seitens Tesla jedoch nicht verifiziert werden.

Auch nicht so sommertauglich

Doch nicht nur im Winter, auch bei sommerlichen Temperaturen dürfte der Tesla Cybertruck ordentlich zu kämpfen haben, wenn es um nichtasphaltierte Straßen geht. Dies wird in einem anderen Video deutlich, das Ende Oktober ebenfalls auf Instagram veröffentlicht wurde. In diesem Clip hat der Fahrer des Cybertrucks offensichtlich Schwierigkeiten, eine staubige Steigung hinaufzufahren. Auch in diesem Fall dürfte es sich um eine Testfahrt gehandelt haben. Im Mai tauchten Videos von einem Tesla Cybertruck auf, der allem Anschein nach in einem schlammigen Feld in Texas feststeckte.

Wenig überraschend sorgen diese Vorfälle auch außerhalb von Instagram für Aufsehen und Diskussionen. So heißt es unter anderem auf dem Tesla-Fanblog Teslarati, dass die unerfahrenen Offroad-Probefahrer dem Image des Cybertrucks keinen großen Dienst erweisen. (red, 13.12.2023)