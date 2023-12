Ein Beweis, dass die Welt noch lange stehen wird: "Karten, die die Welt veränderten" von Historiker Philip Parker Haupt Verlag

MICHAEL WURMITZER

Eine echte Neuentdeckung: Verliebter Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein kennt man als Philosophen – aber als Liebenden? Bei Haymon liegt als I think of you constantly with love … sein Briefwechsel (1946–1951) mit dem jüngeren Studenten Ben Richards vor.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Esther Perels Kartenspiel

Max Frischs Fragebogen? Ein alter Hut! Where Should We Begin – A Game of Stories heißt das Kartendeck der Podcast-Beziehungstherapeutin Esther Perel mit 250 Fragen – spannend für sich und andere!

Ein Evergreen für alle Tage: Hoffnungsvolle Kartografie

Die Welt steht schon lang und wird das auch noch länger tun, als man meint, wenn gerade alles drunter und drüber geht. Historiker Philip Parker beweist es in Karten, die die Welt veränderten (Haupt-Verlag).

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Luxusportionen aus dem Noma

Sauteuer, aber billig im Vergleich zum Menü: Das sich Richtung Food-Labor umorientierende Kopenhagener Restaurant Noma füllt Blüten und Co aus eigenem Anbau als Essig und Saucen in Flaschen.

Hilft gegen Lagerkoller: ein Miniatur-Billardtisch Betzold

LJUBIŠA TOŠIC

Eine echte Neuentdeckung: Yuja Wang

Yuja Wang! Ihre Virtuosität ist weltbekannt. Auf The American Project zeigt sie aber beim polystilistischen Klavierkonzert von Teddy Abrams auch ein jazziges Phrasierungstalent.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Miniatur-Billardtisch

Draußen Regen, Wind, Kälte, drinnen droht der Lagerkoller ... Ein Miniatur-Billardtisch ist der Sanitäter in der Seelennot. Er bringt Abwechslung und braucht nicht mehr "Auslauf" als ein Tablett.

Ein Evergreen für alle Tage: Ring des Nibelungen

Sie erwarten den Weltuntergang? Dann vertreiben sie sich die Wartezeit stimmungssteigernd mit Wagners Ring. Die Philharmoniker mit Dirigent Sir Georg Solti nun wieder auf Vinyl. Legendär!

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Schlüsselanhänger

Ihre Lieben verlieren Sachen? Lustige Schlüsselanhänger sind da hilfreich und kosten fast nix. Anhänger mit am Fallschirm hängendem Maulwurf? Kuscheliges Erdmännchen? Die Auswahl ist riesig!

Hipster haben Hausschuhe: Zum Beispiel die trendigen Mules von The North Face. The North Face

CAROLINE SCHLUGE

Eine echte Neuentdeckung: Massagepistole

Hat man im Theater oder Konzertsaal den Kopf zu lange gereckt, kann der Nacken schon einmal schmerzen. Eine Massagepistole schafft Abhilfe. Gibt’s ab rund 40 Euro und wirkt Wunder.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Mystery Hunt durchs Museum

Wie bei Indiana Jones, nur ohne Peitsche: Bei den Mystery Hunts geht es auf Rätseljagd und Schatzsuche durch das Kunsthistorische Museum Wien oder die Albertina. Gehirnjogging inklusive!

Ein Evergreen für alle Tage: Hipstertaugliche Hausschuhe

Opas Latschen waren gestern, Hausschuhe sind jetzt wieder cool! Modelle von The North Face oder Birkenstock sind längst an hippen Füßen zu finden. Und sagen den Heizkosten den Kampf an.

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Collage aus Andenken

Eine Collage aus gemeinsamen Erinnerungsstücken kostet nur einen Uhu-Stick und freut alle. Mit Fotos, Postkarten oder Konfetti vom letzten Konzert. Spendable schenken den Rahmen dazu.

Stellt man einen abgestorbenen Baum auf, freut sich auch die Letzte Generation. Beispielbild

CHRISTIAN SCHACHINGER

Eine echte Neuentdeckung: Bluesky Invite Code

Voriges Jahr haben wir noch gar nicht gewusst, dass es ein Leben außerhalb von Instagram geben kann. Heuer freuen wir uns, dass es auch woanders langweilig und mit Katzencontent zugeht.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Zipfelmütze

Die halbe Welt rennt derzeit mit zu kleinen Seemannsmützen durch die Gegend. Man kann seinen Lieben aber ein krasses Alleinstellungsmerkmal schenken. Nächstes Jahr setzt es dann eine Inkahaube.

Ein Evergreen für alle Tage: Zahnpflegeset

Ein Geschenk für die Eltern. Es gilt: Die Zähne groß, das Zahnfleisch klein, das muss das Rentenalter sein. Der Arzt hat schon ein Motorboot am Wörthersee. Schlagt ihn mit seinen eigenen Waffen!

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Toter Christbaum

Bloß keine lebenden Bäume umschneiden! Die Letzte Generation erfreut sich auch an abgestorbenen kleinen Fichten. Die schmückt man mit buntem Plastikmüll. Ja, früher war mehr Lametta.

Prominente Persönlichkeiten, nicht nur für Kinder! In Little People, Big Dreams. Suhrkamp

KATHARINA RUSTLER

Eine echte Neuentdeckung: Pralle Jahreskarte

Mit einem Ticket an 17 Standorte? Eine Jahreskarte für die Museen der Stadt Wien um 29 Euro deckt auch die Sonderausstellungen des neuen Wien-Museums (ab 1. 2.) oder das Pratermuseum (15. 3.) ab.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Exit-Brettspiele

Wem Escape-Rooms zu nervenaufreibend sind und der sonntägliche Tatort zu fad ist, dem sei ein Exit-Gesellschaftsspiel empfohlen. Dabei müssen Rätsel gelöst werden, man kann aber im Pyjama bleiben.

Ein Evergreen für alle Tage: Bunte Porträts in Little People, Big Dreams

Die bunte Bücherreihe Little People, Big Dreams ist seit Jahren ein Dauerbrenner und stellt prominente Personen wie Andy Warhol, Ella Fitzgerald oder Astrid Lindgren vor – nicht nur für Kinder!

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Pflanzenableger, eingetopft

Zwar sind lebende Geschenke immer riskant, aber eben auch etwas Spezielles. Wer mit einem grünen Daumen gesegnet ist, könnte ein paar Ableger (samt Übertöpfen) weitergeben – spread the love!

Der Kaninchenstall von Tess Gunty ist der witzigste Roman, den das Jahr zu bieten hatte. Kiepenheuer und Witsch

RONALD POHL

Eine echte Neuentdeckung: Tess Gunty, Der Kaninchenstall

Der witzigste Roman kommt 2023 aus den Staaten: Gegenwartsamerika, luftdicht verschlossen und in einen "shabby" Wohnkomplex gepackt. Die Apokalypse findet heuer im Bundesstaat Indiana statt.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: 75/75 Songs (1974–2023) von Müller-Westernhagen

Dieser spindeldürre alte Mann verkörpert wie keine zweite Goldkehle neben ihm (west-)deutsche Kulturgeschichte. Was Marius nicht schon alles war: Pfefferminz-Prinz! Stadionrocker! Sekt und Selters!

Ein Evergreen für alle Tage: Outdoor-Gamaschen

Sie sind die Schlagbäume an den Außengrenzen unserer Beinkleider. Sie sind atmungsaktiv und halten lästige Feuchtigkeit vom Hochkriechen ab. Dank ihnen macht Gassigehen wieder Spaß.

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Erzählungen von Franz Kafka

Um sieben Euronen plus ein paar Zerquetschte gibt es die beste deutsche Prosa der Welt, wohlfeil bei Reclam. Wo sonst findet man sich schon "zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt"?

Ein Saugroboter putzt sich flink zum Familienmitglied. IMAGO/Westend61

VALERIE DIRK

Eine echte Neuentdeckung: Saba Sams, Send Nudes

"Tiktok made me buy it" stand auf dem Cover von Send Nudes. Das ist neu. Dass die Kurzgeschichten der (preisgekrönten) jungen Britin Saba Sams auch noch gut sind, war dann eine schöne Überraschung.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Nonstop-Kinoabo

Was gibt es Besseres als ein Jahr Kino – wohlgemerkt: Programmkino – umsonst. Freier Lauf für Spontaneität und Experimentierfreude in etlichen Städten Österreichs. Das perfekte Geschenk!

Ein Evergreen für alle Tage: Saugroboter

So ein kleiner, runder Saugroboter ist schon was Feines: Er kommt fast überall hin, auch unters Bett, und manchmal blinkt er süß und sagt etwas. Und eh man sich versieht, gehört er schon zur Familie.

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Alte Lieblingsstücke

Seien wir uns ehrlich, wir haben alle zu viel Zeug. Vieles, zum Beispiel der schöne Schal in der falschen Farbe, steht anderen auch viel besser. Also einfach hübsch einpacken und verschenken.

Mit einem Theaterabo für das Volkstheater ist immer für Gesprächsstoff gesorgt. Emil Blau, Martin Geyer

MARGARETE AFFENZELLER

Eine echte Neuentdeckung: Barbi Markovic, Minihorror

In Barbi Markovics neuem Roman gerät ein Hipsterpaar aufs Land und entdeckt so etwas wie serbokroatisches Tirolerisch: "So ane Traditionen, des iš was Šienes." Lakonisch und brüllkomisch.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Dreimal ins Volkstheater mit dem Abenteuer-Abo

Theaterabos sorgen für Überraschung und Gesprächsstoff. Das kann nur gut sein! Drei Abende im Volkstheater Wien ab nur 47 Euro versprechen Alexander Kluge, Rimini Protokoll und Fronte Vacuo.

Ein Evergreen für alle Tage: Laptopkissen

Oberschenkelschonend verhalten sich gepolsterte Tabletts (sic!), die jede Flätzhaltung auf der Couch anstandslos mitmachen. Statt Laptops kann man auf ihnen auch Käsebrote mit Gurkerln ablegen.

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: Wertgutschein fürs Tanzquartier Wien

Einiges ist im TQW sogar kostenfrei, etwa Josephine Findeisens Workshop "Class Trouble / Klassenkörper" am 13. Jänner. Für Eintritte kann man Wertgutscheine in wohlfeilen Größen schenken. (Michael Wurmitzer, Ljubisa Tosic, Caroline Schluge, Christian Schachinger, Katharina Rustler, Ronald Pohl, Valerie Dirk, Margarete Affenzeller, 14.12. 2023)