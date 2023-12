Ein deutscher Arzt sperrt uns zu Heilzwecken in eine Kiste. Die Grundlagen für den Orgon-Akkumulator hat der österreichische Psychiater Wilhelm Reich gelegt

In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Stylish sieht anders aus. Der Orgon-Akkumulator ist kein Hingucker, den Anbietern geht es offensichtlich nicht um Äußerlichkeiten. Das, was aussieht wie eine unprätentiöse Ein-Mann-Sauna oder wie ein etwas überdimensionierter Kühlschrank, hat seinen Preis. Den Engel-Energie-Akkumulator gibt es in seiner günstigsten Variante um 2.040 Euro, die Luxusvariante mit 100 Doppelschichten kostet 11.000 Euro. Stahlwolle und Polyesterplatten dämmen die Kammer, lesen wir auf der Webseite eines Herstellers. Je mehr Schichten, desto mehr Wirkung, und desto teurer ist der Spaß. Ein Outtake der Doku "Die Mondverschwörung" gibt einen recht schönen Einblick in das Aussehen und die Funktion des Teils.

An eine Steckdose muss die schmucke Kammer nicht angeschlossen werden. Energie saugt sich die Kammer aus dem Universum – und aus sich selbst und aus dem armen Sünder, der sich in die enge Kammer wagt. Auf der Webseite eines Herstellers lesen wir: "Jeder Orgon-Akkumulator ist ein lebendiges Energiefeld. Indem sich ein Mensch hineinsetzt, verschmelzen das menschliche Energiefeld – die Aura – und das Energiefeld des Akkumulators. Es entsteht für die Zeit der Überlagerung ein neues, viel größeres Energiefeld, das unbegrenzt viel Energie aus der Atmosphäre aufnehmen kann."

Eine Schatztruhe mit beeindruckendem Inhalt – ob das auch auf den Akkumulator zutrifft? Getty Images/iStockphoto

Wer keine Platzangst hat, wird geheilt

Wer seiner Platzangst und der Evidenz trotzt und in der Kammer ausharrt, der erfährt Heilung. Die Hersteller des Teils berufen sich auf den 1957 verstorbenen österreichischen Psychiater Wilhelm Reich. Der hat auch einen Cloudbuster gebaut. Dem hat sogar Kate Bush einen Song gewidmet, auf dem Markt durchsetzen konnte sich die Regenmaschine ebenso wenig wie die Heilbox Orgon-Akkumulator.

Der eine oder andere Mediziner setzt dennoch auf die Kiste mit den vielen Schichten. Der deutsche Arzt Jorgas Kavouras schwört auf Homöopathie und den Orgon-Akkumulator und hat sogar ein Buch über die etwas seltsam anmutende Kiste geschrieben: "Heilen mit Orgonenergie". Auf der Webseite des Arztes lesen wir, der Orgon-Akkumulator ist "hilfreich bei allen Erkrankungen, die mit einem lokalen oder systemischen Mangel an Lebensenergie einhergehen". Wem die Heilkiste zu eng ist, dem empfiehlt die Stiftung Gurutest die Orgon-Steppdecke, laut Herstellern ein "vollwertiger Ersatz für den Orgon-Akkumulator".

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★☆☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★★★★★☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 19.12.2023)