Eine moderat-liberale Hippiefrau: Iris Berben in "791 km". Constantin Film

Schon bei Schönwetter sind die Deutschen Bundesbahnen vom Kollaps bedroht. Schlägt noch ein Taifun auf, ist es um die Eisenbahnverbindungen geschehen. Prompt wird im Melodram 791 km eine Handvoll Parade-Deutscher zur Autoersatzfahrt vergattert.

Filmwelt Verleih

Weil das Sturmtief Herwarth alle Züge lahmlegt, kommen Bahnkunden in den Genuss von Taxigutscheinen. Durch Zufall plumpst eine Schar von Besser-Wessis in den Pkw des mürrischen Josef (Joachim Król). Der notorische Verlierer muss sich über die Pappendeckelkameraden ärgern, die ihm das Drehbuch Gernot Grickschs in den Fahrgastraum gespült hat. Die Strecke von München nach Hamburg misst 791 Kilometer: Alle vier Mitfahrenden müssen Montag morgen unbedingt angekommen sein.

Doch trägt jede Deutsche, jeder Deutsche natürlich ihr oder sein Päckchen. Da wäre die reife, moderat-liberale Hippie-Frau: in Gestalt von Iris Berben viel zu schön, um wahr zu sein.

Kitschorgie

Ein Pärchen aus der Generation Z leidet an akuter prämatrimonialer Verspannung: Tiana (Nilam Farooq) hat nichts als ihre Powerpoint-Präsentation vor Augen. Ihr Lover Philipp (Ben Münchow) ist schon jetzt, in der Blüte seiner Jugend, ein Spießer. Und dann wäre da noch das Plappermäulchen Susi (Lena Urzendowsky). Sie reizt mit ihren Eskapaden die anderen zuerst bis aufs Blut, bringt sie dann jedoch zum Nachdenken.

Regisseur Tobi Baumanns Kitschorgie vermag das Gleichgewicht nicht recht zu halten. Zum einen wird in ihr die deutsche Gesellschaft als Fahrgemeinschaft imaginiert: Deutschland, ein Taximärchen! Solidarisch sind die handelnden Beteiligten, das Herz haben sie allesamt auf dem rechten Fleck, auch wenn sie gelegentlich Rohwurst essen oder eine Kippe quarzen. Nicht erst seit Kraftwerks Autobahn gelten die Straßenschnellverbindungen bei den Nachbarn als Medium der Selbstbespiegelung. 791 km zeigt den "ganz normalen Wahnsinn" von Menschen in der Reichtumsfalle. Sie lassen alles mit sich machen – solange sie dabei als rechtschaffene Bürger am Zielort aussteigen dürfen. Immerhin die Berben ist eine große, unantastbare Schauspielerin. (Ronald Pohl, 15.12.2023)