Wien – Die Nichtregierungsorganisation Südwind berichtet in einer Aussendung von Lohnschulden in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro, die in Zusammenhang mit dem Chef des Textilunternehmens Huber Holding AG mit Sitz in Österreich stehen. Eine aktuelle Recherche der Arbeitsrechteorganisation Worker Rights Consortium (WRC) dokumentierte laut Aussendung schwerwiegende Verstöße gegen die Rechte von rund 900 Arbeiterinnen und Arbeitern sowie gegen das thailändische Arbeitsrecht bei der Firma Body Fashion (Thailand) Ltd.

Body Fashion ist Teil des Textilimperiums von Unternehmer Robert Ng – auch bekannt unter dem Namen Ng Man Choong – und belieferte Huber. Seit 2017 ist Ng zudem Vorstandsvorsitzender der Huber Holding AG. Das Vorarlberger Traditionsunternehmen ist seit 2017 im alleinigen Eigentum der Hongkonger Benger Brands Ltd. und gehört damit zum Firmenimperium von Robert Ng.

Die Firma Body Fashion, der arbeitsrechtliche Verstöße vorgeworfen werden, belieferte auch die Vorarlberger Textilfirma Huber. Stoegmueller Katharina / VGN Med

"Auch österreichische Konsument:innen, die in den letzten Jahren bei Huber-Marken gekauft haben, können nicht sicher sein, ob die Arbeiter:innen dafür bezahlt wurden", sagt Gertrude Klaffenböck, Südwind-Koordinatorin. Body Fashion hat laut dem Bericht von WRC bei seiner Schließung im Jahr 2020 die gesetzlichen Abfindungen und auch vertraglich festgeschriebene Boni für Dezember 2019 und für März 2020 nicht bezahlt. Außerdem stellte Body Fashion die Arbeiterinnen während der Pandemie vor der Schließung der Fabrik frei und enthielt ihnen die Löhne vor, die ihnen während der Freistellung gesetzlich zustehen.

WRC erhebt den Vorwurf, dass trotz mehrerer Gerichtsurteile zugunsten der Arbeitnehmenden aus dem Jahr 2022 die Schulden in Höhe von 5,5 Millionen Euro bis dato nicht beglichen wurden. Das Firmenkonstrukt von Robert Ng verfüge aber über ausreichende finanzielle Ressourcen, um die Arbeiterinnen von Body Fashion vollständig zu entschädigen. (red, 15.12.2023)