Demonstrierende fordern den Rücktritt Bridget Zieglers von der Sarasota County Schulbehörde. AP/Mike Lang

In der Politik findet man immer wieder Leute, die privat gern herumschweinigeln, in der Öffentlichkeit aber davon leben, Moral zu predigen. In der Regel macht das auch kaum Probleme. Praktizierende Scheinheilige müssen nur genau das oberste Gebot der Heuchelei befolgen, welches da lautet: Du sollst dich nicht erwischen lassen.

In Florida ist nun ein politisches Traumduo an besagtem Gebot fulminant gescheitert. Vom Ehepaar Christian und Bridget Ziegler – er Vorsitzender der Republikaner in Florida, sie Mitbegründerin der frommen Moms for Liberty – wurde bekannt, dass sie zu Hause nicht nur paarweise kopuliert haben. Das hätte man ihnen nachgesehen, aber die Zieglers vergnügten sich auch gemeinsam mit einer zweiten Beischläferin, also quasi bei einem Dreierziegel. Zudem verdächtigt die Polizei den Herrn Gatten einer möglichen späteren Vergewaltigung.

Für die Möchtegern-Trump-Alternative Ron DeSantis ist dies eine unschöne Bescherung. Der Gouverneur führt sich ja stets auf wie eine Inkarnation der heiligen Familienwerte, der alle woken Saubarteln das Fürchten lehren möchte – und jetzt draufkommen muss, dass auch Republikaner Unkeuschheit treiben!

Die Politkarriere der Zieglers ist perdu, aber auch mit einem ruinierten Ruf lässt es sich weiterleben. Rein ansehensmäßig steht jedenfalls der Gründung eines Swingerclubs oder ein paar ungenierten Auftritten auf Youporn nichts mehr im Wege. (Christoph Winder, 17.12.2023)