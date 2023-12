Der Barbour-Jacken-Träger trotzt Wind und Wetter mit einer, eh klar, Wachsjacke aus South Shields. Barbour

Heute soll es um ein Kleidungsstück gehen, das irgendwann einmal als das Outdoor-Accessoire der britischen Upper Class, als Ausweis des Schnöseltums galt. Doch das ist vermutlich Schnee von gestern. Die olivgrüne Wachsjacke wird seit Jahrzehnten nicht mehr nur von Aristos, Jägerinnen und Jägern getragen. Heute gilt die Barbour-Jacke als großstadttaugliches Mode-Accessoire: An ihr perlt nicht nur der Regen, sondern auch der verschüttete Hafer-Latte ab.

Die Wachsjacke aus South Shields ist eben wie gemacht für die Hipster von heute. Wobei "Hipster" natürlich ein längst überholter Begriff ist. Wir erinnern uns: Da wären beispielsweise die Granola-Boys und -Girls, die von der Socke bis zum Hoodie allzu gern einen nachhaltigen Lebensstil hochhalten. Wie ließe sich jener Lifestyle besser zelebrieren als in einer 400 Euro teuren Wachsjacke namens Beaufort, Reparatur- und Imprägnierdienst inklusive?

Schon Mitte der 90er-Jahre hatte der deutsche Popliterat Christian Kracht die Barbour-Jacke in "Faserland" seziert – als Mittel der Abgrenzung der Salem-Zöglinge "gegen unten". In den Nullerjahren wurde sie dann von Alexa Chung und ihren "Indie-Freunden" auf dem Glastonbury-Festival ausgeführt.

Seither ist das Modell Beaufort, das heuer 40 Jahre alt wird, nicht vom Radar verschwunden. Der Hype sei "purer Zufall", erklärte Helen Barbour, die Chefin des Unternehmens, vor etwa einem Jahrzehnt einmal ziemlich lapidar. Da hätten einfach ein paar Prominente bei Regen und Kälte zu der richtigen Jacke gegriffen.

So wurde die Barbour-Jacke vor einigen Jahren auf der New York Fashion Week getragen. imago/Runway Manhattan

Das mag sein. Doch dass die Aufregung um die Wind- und Wetterjacke nicht nachlässt, wurde dann doch nicht dem Zufall überlassen. In den Jahren darauf hat der Hersteller die jungen Zielgruppen bewusst anvisiert. Regelmäßig kooperiert Barbour mit angesagten Labels – so wie vor einigen Monaten mit der dänischen Marke Ganni. So bewies die Wachsjacke, die bei steigenden Temperaturen zum Schwitzkasten wird, auch unter den Jungen eine gewisse Beständigkeit.

Aus der Kooperation von Barbour mit der Marke Ganni. Barbour x Ganni

Und ja, die letzten Folgen von "The Crown", die sich unter anderem um Prinz William und Kate Middleton drehen, dürften nochmals an die Wachsjacke erinnern. Jetzt wäre der Zeitpunkt, sie mal wieder rauszuholen. (Anne Feldkamp, 18.12.2023)