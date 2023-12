Der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Jänner am Wiener Landesgericht für Strafsachen anlässlich der Fortsetzung der Neuauflage des Prikraf-Verfahrens. APA/EVA MANHART

Heinz-Christian Strache, ehemaliger FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler, war am Wochenende in eine Handgreiflichkeit in einem Wiener Club involviert. Das zeigt ein mit einem Handy aufgenommener Videoclip, über den "Heute" am Montagmorgen berichtete. Die Aufnahme zeigt, wie Strache auf einen Mann losgeht und anschließend zurückgehalten wird. Wie "Heute" schreibt, soll es sich um einen Vorfall am Freitag gehandelt haben. Strache soll demnach nach einem Investoren-Event im Hotel Park Hyatt in einen nahe gelegenen Club gegangen sein, dort gefeiert haben und anschließend eingeschlafen sein.

Als ihn ein Mann des Sicherheitspersonals aufgeweckt habe, soll Strache "orientierungslos" gewesen sein und auf den Security-Mitarbeiter eingeschlagen haben. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Ex-Politiker, der heute als Unternehmensberater arbeitet, von Männern zurückgehalten wird. (red, 18.12.2023)