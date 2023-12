Sportwetten sind ein lukratives Geschäft, bei dem es um Milliarden von Euro geht. Die Gewinner sind dabei auf lange Sicht nur die Wettanbieter. Für die Spieler bleiben oft hohe Verluste. Warum wir dem Reiz des Wettens trotzdem so gerne nachgeben, warum gerade Fußball keine gute Sportart für Wetten ist und ab wann Wetten wirklich zum Problem wird – darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Zu Gast im Studio ist Oliver Scheibenbogen, er ist klinischer Psychologe am Anton-Proksch-Institut in Wien. (red, 19.12.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Sophos