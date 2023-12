Wien – Der Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas bleibt auch ein journalistisches Pulverfass. In einem Beitrag in der "ZiB 2" am Sonntag berichtete der ORF, dass mehrere Länder Israel zu einem Waffenstillstand drängen würden. In dem Bericht ging es auch um das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Gazastreifen. Die israelische Armee hätte bei einer Razzia mit Bulldozern Zelte von Vertriebenen zerstört, die vor dem Krankenhaus aufgebaut waren, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf den arabischen Nachrichtensender Al Jazeera.

"Offenkundiger Schwindel": Der ORF prüft rechtliche Schritte gegen die "Presse" wegen des Vorwurfs, er habe in der "ZiB 2" geschwindelt. Screenshot/ORFTVThek

Gezeigt wird auch ein Mann, der von den "Opfern dieser kriminellen Aggression" spricht und dass sie keine Schuld treffe, während sich eine auf einem Wagen liegende Frau oder ein Mädchen bewegt – ihr Gesicht ist verpixelt. "Die Presse" schreibt unter dem Titel "Lebende Leiche in 'ZiB 2'-Bericht über Gaza?", dass der ORF "offensichtlich in eine Propagandafalle" getappt sei. Und: "Sie ist trotz aller Tragik beinahe witzig, diese Episode. Auch, weil sie so offenkundig Schwindel ist. Was natürlich die Frage aufwirft, ob der ORF das nicht bemerkte. Der Öffentlich-Rechtliche sollte doch genau wissen, dass Bildmaterial aus dem Kriegsgebiet überprüft werden muss."

ORF: Geprüftes Material und keine Leiche

Im ORF-Beitrag ist aber nicht von Leichen die Rede, sondern von Opfern. In einer Stellungnahme an den STANDARD schreibt der ORF, dass es sich bei dem gesendeten Material um "geprüftes Agenturmaterial von EBU und Reuters" handle, "das auch andere TV-Sender ausgestrahlt haben". Selbstverständlich habe es den "redaktionsinternen Faktencheck" durchlaufen. Zudem werde im Beitrag nicht der Begriff "Leichen" verwendet. Vielmehr spreche der Off-Text über "Opfer". Und: "Diese wurden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht. Der Vorwurf der 'falschen Aufnahmen' und des 'Schwindels' wird scharf zurückgewiesen. Der ORF prüft rechtliche Schritte."

Neben der "Presse" haben etwa auch der "Exxpress" und "Heute" den Beitrag aufgegriffen. Im "Exxpress" ist von einer "Auferstehung" die Rede: "In der News-Sendung 'ZiB 2' dreht sich plötzlich eine als tot präsentierte Palästinenserin um", heißt es. "Heute.at" wiederum schreibt von einer "lebenden Leiche" und suggeriert, dass der ORF auf Fake News hereingefallen sei. Der ORF prüft jedenfalls rechtliche Schritte gegen alle Medien, die dem Sender Manipulation vorwerfen. (omark, 18.12.2023)