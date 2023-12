Dizzie scharwenzelt herum, beschnüffelt den Innenputz an mehreren Stellen, geht mit der Schnauze runter zur Sesselleiste. Hüpft forsch hinter die Couch, Sekunden später wieder vor, rauf zum Fenster. Einmal noch riechen, schon erstarrt sie wie ein kleines Kind beim "Einfrieren"-Spiel auf dem Bahnsteig, wenn der Zug kommt: Dizzie hat Schimmel gerochen. Genau hier, an dieser Stelle, die sie mit ihrer Schnauze markiert, schau her, mein Herr und Meister!

Fünf Sekunden bewegt sich die Hündin kein bisschen, dann schnippt Christian Juvan mit den Fingern, und Dizzie wird in der Sekunde wieder die aufgeweckte junge Australian-Shepherd-Hündin, die sie nun einmal ist. Und kriegt ein Leckerli für die Anstrengung.

Dizzie erstarrt: Da riecht es schimmlig aus dem Lichtschalter. Putschögl

Dizzie ist eine ausgebildete Schimmelspürhündin und als solche in Diensten der SMS Austria Gmbh. SMS steht für "Schaden Management Service", das Unternehmen mit zahlreichen Standorten in ganz Österreich hat sich auf Schadensanierung spezialisiert: Brandschaden, Wasserschaden. Und Schimmel.

Für Letzteres hat man seit nunmehr sechs Jahren Schimmelspürhunde im Einsatz. Derzeit sind es vier Tiere, auf deren feine Nasen man dafür zurückgreift, drei Australian Shepherds wie eben Dizzie sowie ein Jack Russell. Die Ausbildung dauert rund eineinhalb Jahre. Stationiert sind die Hunde in Wien, Kärnten und Salzburg, wo es gleich zwei davon gibt.

Dizzie wird hinter der Couch aktiv – und fündig. Putschögl

Dizzie ist eigentlich in St. Veit an der Glan daheim, heute hat sie aber ausnahmsweise einen Einsatz in Gänserndorf bei Wien. Der in der Bundeshauptstadt stationierte Hund der SMS ist nämlich erkrankt, erzählt Hundeführer Christian Juvan, als er Dizzie aus dem Kofferraum holt. So muss heute Dizzie ran, das Geschäft ruft. Apropos: Ja, das erledigt sie auch noch schnell, bevor es ins Haus geht.

Das Haus in Gänserndorf ist ein Fertigteilhaus in Holzriegelbauweise mit Fertigstellung im Jahr 2020. Erst ein Jahr später wurde es von Familie Kalayci gekauft und bezogen, danach gab es an der Fassade schon einmal ein größeres Problem. Sanierungsarbeiten fanden statt, samt einer Bauteilöffnung an der Außenwand, wobei auch auf Schimmel untersucht wurde – aber man konnte nichts finden. Doch irgendwo muss Schimmel sein, denn aus dem Schalter für die Rollläden riecht es penetrant danach. Dem Hausbesitzer, Baris Kalayci, wurde deshalb empfohlen, auf die Arbeit eines Schimmelspürhunds zu setzen.

Schimmelspürhund Dizzie bei der Arbeit. Putschögl

Für Dizzie ist das ganz offenbar aber ohnehin keine Arbeit, sondern ein Spiel. Immer wieder schnüffelt sie auf Kommando ihres Herrchens Juvan die Wand entlang, sie beschnuppert die Sesselleiste und will dann recht bald auch hinter die Couch, weshalb Juvan und Raphael Ledwina von der Wiener SMS-Niederlassung sowie Hausherr Kalayci dieselbe etwas nach vorn rücken müssen. Prompt erstarrt Dizzie da hinten auch an mindestens zwei Stellen. Juvan schnippt mit den Fingern, Dizzie will weiterschnüffeln, auch überall dort, wo sie ohnehin schon war. Juvan macht sie darauf aufmerksam, dass sie an dieser oder jener Stelle bereits erfolgreich war, doch Dizzie will weiterspielen. Die Sesselleiste wird entfernt, außerdem eine kleine Kommode, damit Dizzie auch dahinter schnüffeln kann. Ein paar Minuten dauert das Hund-und-Schimmel-Spiel, dann sind die Stellen genau lokalisiert.

Hineinschauen in die Wand

Doch was jetzt? "Das Problem haben wir ständig, dass man in die Wand nicht reinschauen kann", sagt Juvan. Deshalb muss eine Bauteilöffnung her, die beiden Bauschadenexperten empfehlen sie dem Hausherrn dringend. "Ein paar Stücke aus der Wand schneiden, 20 mal 20 Zentimeter, und dort dann auch die Dampfbremse kontrollieren", so lautet der Rat. Der Kunde wird das selbst vornehmen, er hat schon Erfahrung damit. Vereinbart wird, dass SMS ein paar Fotos bekommt und dann einen Kostenvoranschlag für eine Sanierung schickt, denn das Unternehmen spürt Schäden nicht nur auf, sondern bietet danach auch die Sanierung an.

Der heutige Einsatz der verspielten Schimmelspürnase wird rund 500 Euro kosten. Der Hausherr wird die Rechnung an den Bauträger weiterleiten, das wurde mit diesem bereits vereinbart, weil man sich noch innerhalb der Gewährleistungsfrist befindet.

Jetzt gibt's den Spaziergang! Dizzie mit Herrchen Christian Juvan. Putschögl

Und nach dem Einsatz gibt es für Dizzie einen ausgedehnten Spaziergang mit ihrem Herrchen. "Gleich da hinten", sagt der Hausherr, "gibt es einen kleinen Wald. Mit Google Maps leicht zu finden." Google Maps? Dizzie braucht das ganz bestimmt nicht. Die Tannen und Fichten und das ganze Unterholz hat sie doch sicher längst erschnuppert. (Martin Putschögl, 31.12.2023)