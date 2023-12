WKÖ-Präsident fordert mehr Rot-Weiß-Rot-Karten gegen Fachkräftemangel

Damit unser Land weiter "so funktioniert" braucht es laut Harald Mahrer 50.000 bis 70.000 Rot-Weiß-Rot-Karten. Die Regierung will jährlich 15.000 Rot-Weiß-Rot-Karten ausstellen

Es herrsche eine "tief sitzende Furcht vor Überfremdung in diesem Land", so der WKÖ-Präsident. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer fordert von der Regierung mehr Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. "Damit unser Land weiter so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, brauchen wir 50.000 bis 70.000" Rot-Weiß-Rot-Karten, sagte Mahrer im Interview mit dem "Kurier" (Samstagausgabe). Geht es nach der Regierung, sollen bis 2027 jährlich mindestens 15.000 Menschen eine solche Arbeitserlaubnis für Drittstaatsangehörige erhalten.

"Wenn ich weiß, dass ich 200.000 offene Stellen habe und wegen der älter werdenden Gesellschaft in den nächsten 15 Jahren zusätzlich 300.000 Arbeitsplätze brauchen werde, dann kann ich das nicht ausblenden", kritisierte Mahrer. Es herrsche eine "tief sitzende Furcht vor Überfremdung in diesem Land", so der WKÖ-Präsident weiter. "Jetzt nimmt man ein Instrument wie die RWR-Karte und versieht sie mit der Zahl von 15.000, in der Hoffnung, dass niemand auszuckt."

Deutschland habe über Nacht das "Westbalkan-Kontingent verdreifacht, um diese Menschen ins Land zu holen", verwies Mahrer aufs Nachbarland. "Auch wir sollten diese Menschen einladen, Teil des Arbeitsmarkts zu werden", betonte der WKÖ-Präsident. "Gleichzeitig müssen wir uns um jene bemühen, die mit ihren Familien nach Österreich kommen wollen, um hier zu arbeiten und zu leben und nicht die Hand aufzuhalten." (APA, 22.12.2023)