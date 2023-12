Ein 30 Jahre alter Mann bleibt bis mindestens 7. Jänner in Haft

Die Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom wurden erhöht. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Köln - Im Zusammenhang mit einer Anschlagswarnung für den Kölner Dom hat die Polizei nach eigenen Angaben eine Wohnung durchsucht und fünf Männer festgenommen. Während vier von ihnen nach dem Einsatz von Spezialeinheiten zu Weihnachten in Wesel wieder freigelassen worden seien, bleibe einer der Männer, ein 30-jähriger Tadschike, bis zum 7. Jänner in Haft, teilte das Polizeipräsidium Köln am Dienstag mit.

Am Samstagabend hatte die Polizei für den Dom besondere Sicherheitsvorkehrungen angeordnet, darunter ein weitgehendes Verbot von Besichtigungen, und zur Begründung auf einen "Gefahrenhinweis" verwiesen. Medienberichten zufolge handelt es sich um Hinweise auf einen geplanten islamistischen Anschlag. (APA, red, 26.12.2023)