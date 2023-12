Eine uralte Tradition in einer fossilienreichen Region in Zentralindien begeistert die Paläontologen

Die Bewohner eines Dorfes im zentralindischen Distrikt Dhar im Bundesstaat Madhya Pradesh verehren seit Generationen große Steinkugeln als Familiengottheiten. Nun stellte sich durch einen Zufall heraus, dass es sich bei den uralten Heiligtümern nicht bloß um runde Felsbrocken handelt, sondern in Wahrheit um versteinerte Eier von Dinosauriern.

Die als "Kakar Bhairav", Herr des Landes, bezeichneten Steinkugeln stellten sich bei näherer Untersuchung als Dinosaurier-Eier heraus. Foto: Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)

Verehrte Kugeln

Das betreffende Dorf namens Padlya liegt im Narmada-Tal, das seit jeher bekannt ist für zahlreiche Fossilienfunde aus der Dinosaurier-Ära. Im vergangenen Jänner beispielsweise hatten Forschende in der Fachzeitschrift "Plos One" über den Fund von 92 Titanosaurier-Gelegen mit zusammen 256 Eiern berichtet. Ein Teil der Nester liegt in und um Padlya.

Ein entsprechender Workshop unter der Leitung der drei Paläontologen Mahesh Thakkar, Vivek V Kapoor und Shilpa sollte daher im Dezember die wissenschaftlichen und entwicklungspolitischen Aspekte eines Dinosaurier-Fossilienparks bewerten. Im Rahmen dieses Workshops offenbarte die Dorfbewohnerin Vesta Patel den Forschern eine lokale Tradition namens Kakar Bhairav, die unter anderem die Verehrung von großen runden Steinen umfasste.

Gut erhaltene Eier

Diese als Kakar bezeichneten Steine waren traditionell an den Grenzen von Feldern unter Feigenbäumen platziert; früher habe man ihnen Kokosnüsse geopfert, berichteten Bewohner des Dorfes. Zwei solcher Steine befinden sich auf dem Gelände des Fossilienparks. Als die Paläontologen die Steine näher in Augenschein nahmen, entpuppten sich diese als Dinosaurier-Eier.

Die örtlichen Behörden leiteten daraufhin eine Untersuchung ein. Die fossilen Eier haben einen Durchmesser von annähernd 20 Zentimetern und werden von den Fachleuten als gut erhalten beschrieben. Während einige dieser Eier in geeigneter Weise für die Öffentlichkeit ausgestellt werden sollen, wurden Maßnahmen ergriffen, um die übrigen Exemplare zu schützen.

Giganten der Urzeit

Vermutlich stammten die Eier von pflanzenfressenden Titanosauriern, wie Mahesh Thakkar vom Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) in Lucknow mitteilte. Diese zu den Sauropoden zählende Dinosauriergruppe brachte in anderen Weltregionen die größten Landtiere der Erdgeschichte hervor. Laut dem Dinosaurierexperten Vishal Verma könnten die Erhaltung und Präsentierung dieser Fossilien die Attraktivität des Parks erhöhen. Wichtig sei allerdings, dass dabei die damit verbundenen Traditionen bewahrt würden, die zum kulturellen Reichtum des Parks beitragen.

"Die runden Steine, von denen man annimmt, dass es sich um Familiengottheiten handelt, sind nicht nur Eier, sondern spielen auch eine wichtige Rolle in den lokalen Anbetungsbräuchen", erklärte Verma. Diese gilt es zu bewahren und zu schützen, so der Wissenschafter. (tberg, red, 27.12.2023)