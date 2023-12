Waffenproduzent Gaston Glock, fotografiert im Herbst 2003 bei einer Veranstaltung in Velden. APA/GERT EGGENBERGER

Gaston Glock ist tot. Er ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist gegangen, wie er zuletzt gelebt hat: zurückgezogen in der Familienvilla in Velden am Wörthersee, die Öffentlichkeit meidend, fast heimlich.

Gaston Glock wurde am 19. Juli 1929 in Wien geboren. Er war gerade drei Monate alt, als es zum großen Börsenkrach in New York kam, dessen Erschütterungen rasch auch Europa erfassten und eine folgenschwere Weltwirtschaftskrise auslösten. Dass Glock einmal eine Waffenproduktion in Österreich aufbauen und sich damit weltweit nicht nur in einschlägigen Kreisen einen Namen machen würde, war damals noch weit weg.

Es ist ein unscheinbarer Ort, wo sich die Wiege der Glock-Waffenproduktion befindet. Es gibt in Deutsch-Wagram, einer gut 9.000 Einwohner zählenden Gemeinde nordöstlich von Wien, den Marchfelderhof, bekannt für Spargelessen und seine kitschig-kuriose Inneneinrichtung, ein Eisenbahnmuseum – und eben Glock. Hinter hohen Mauern werden dort seit 1963 Waffen hergestellt. Glock ist für seine ultraleichten Pistolen bekannt, bei Polizeibehörden ist man weltweit die Nummer eins. Doch wie genau schaffte es Gaston Glock, ein gelernter Kunststofftechniker, die Waffe zu jener Kultmarke zu machen, die sie heute ist?

Alles begann 1980

Alles begann im Jahr 1980, als das Bundesheer wegen technischer Probleme der bis dahin verwendeten Pistole Walther P-38 nach Alternativen Ausschau hielt. Weil es am Markt eine solche nicht gab, wandte man sich an den Vorhangstangenhersteller Gaston Glock, der das Heer bereits mit Gewehrgurten und Feldmessern belieferte, hat das Magazin "Forbes" recherchiert. Die neue Pistole sollte leichter sein, ein größeres Magazin haben und günstig herzustellen sein.

Ohne große Kenntnis von Pistolen begann Glock zu tüfteln. Das Gewichtsproblem löste er durch ein Griffstück aus Polymer, das die neue Waffe im Vergleich zu den Schießeisen der Konkurrenz nicht nur leichter, sondern auch weniger korrosionsanfällig machte. Die Art der Sicherung war ebenso ein Novum: Anstelle einer manuellen Sicherung verwendete Glock einen neuartigen Abzug mit vorgespanntem Schlagbolzen. So war die Pistole nach jedem Schuss automatisch gesichert und ließ sich nur durch erneutes Betätigen des Abzugs wieder entsichern und auslösen.

Zudem verfügte die Waffe über ein Magazin, das 17 Patronen fassen konnte – mehr als doppelt so viel wie jenes der P-38. Das österreichische Bundesheer war begeistert und bestellte 20.000 Stück. Der Umstieg ins Pistolengewerbe entwickelte sich für Glock zu einem lukrativen Geschäft. Doch eine konkrete Strategie für sein Unternehmen fehlte.

Zur gleichen Zeit versuchte ein gewisser Karl Walter sein Glück als Waffenhändler jenseits des Atlantiks. Der Österreicher reiste in einem Wohnmobil durch die USA, um an Polizeiwachen importierte Schusswaffen zu verkaufen. Im "Land des Revolvers" war die neue Glock als "Pistole aus Plastik" verschrien, doch Walter wollte verstehen, wieso sich die Streitkräfte in Österreich ausgerechnet für diese Waffe entschieden hatten. Während eines Wien-Besuchs 1984 nahm er Kontakt mit Glock auf und erzählte ihm von seiner Idee, Polizisten in den USA zum Umstieg von Revolvern auf Pistolen zu bewegen. Der Plan gefiel dem verschwiegenen Industriellen, also beauftragte er Walter mit dem Aufbau einer Gesellschaft in Übersee.

Perfektes Timing

Das Timing war perfekt. Glock USA war noch nicht einmal ein Jahr alt, als 1986 die größten Polizeibehörden des Landes vehement die Einführung einer semiautomatischen Pistole forderten. Immer mehr Polizisten fielen dem blutigen "Krieg gegen die Drogen" zum Opfer. Als 1986 Agenten des FBI in Miami bei einer Schießerei starben, weil ihre Revolver nichts gegen den Kugelhagel der Selbstladepistolen ausrichten konnten, meinte der damalige FBI-Direktor William Sessions, dass "ein Umstieg zum Wohle unserer Agenten sowie aller Amerikaner unerlässlich" sei.

Eine Glock-Pistole ragt bei einem Polizisten des Personenschutzes unter dem Sakko hervor. imago images/Rolf Poss

Zu Glocks Glück stand die neue Pistole bereits im Zentrum hitziger Debatten: So hieß es etwa, sie sei aufgrund ihres hohen Kunststoffanteils leicht durch Flughäfen zu schmuggeln und daher die ideale Terroristenwaffe. Die Behauptung wurde zwar bald widerlegt, das rege Interesse an der mysteriösen Glock aber blieb. Damit war Walters Wohnmobil ein Fall für die Garage. Von nun an lobbyierte er erfolgreich als Geschäftsmann im Porsche vor allem bei großen Polizeibehörden. Wenige Monate nach dem tragischen Vorfall bestellte das Miami Police Department 1.100 Exemplare, andere Großstädte folgten.

1990 ging die Strategie auf, nicht zuletzt dank Hollywood. In "Stirb langsam 2" warnte Bruce Willis einen Flughafenchef: "Der Punk hat eine Glock 7 gezogen! Eine Ahnung, was das ist? Eine Pistole aus Porzellan, hergestellt in Deutschland – taucht nicht auf Metalldetektoren auf!" Inhaltlich ist diese Aussage zwar grundlegend falsch. Doch der Werbeeffekt für Glock war unbezahlbar, Verkaufszahlen schossen in die Höhe. Arnold Schwarzenegger, auch John Malkovich – mehr und mehr Hollywoodstars wurden Werbeträger, die Glock entwickelte sich zum Verkaufsschlager am zivilen Markt.

Verschwiegen

Neben Österreich und den USA hat der Konzern mittlerweile Gesellschaften unter anderem in Brasilien, Uruguay, Venezuela, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Slowakei. Polizei- und Militär­einheiten in mindestens 50 Staaten sind mit seinen Pistolen ausgerüstet – darunter Länder wie Israel, Mexiko, Indien, Afghanistan und Irak. Die USA bleiben dennoch Glocks mit Abstand wichtigster Absatzmarkt. Zwei Drittel der dortigen Polizei tragen sie im Halfter. Sämtliche Behörden auf nationaler Ebene, einschließlich des FBI und der Drogenvollzugsbehörde DEA, führen sie in ihren Arsenalen.

2017 erlitt Glock allerdings einen herben Rückschlag. In der Auswahl der neuen Pistolengeneration des US-Militärs unterlag das Unternehmen aus Deutsch-Wagram dem deutsch-schweizerischen Konkurrenten SIG Sauer, womit Glock ein Deal im Wert von 580 Millionen Dollar entging. Als Begründung wurden technische Vorteile der P320 von SIG gegenüber Glocks Modell 19 genannt. Ausschlaggebend dürfte laut "Forbes" jedoch der Preis gewesen sein: SIG Sauer konnte Glock mit seinem Angebot von 169,5 Millionen Dollar um satte 103 Millionen unterbieten. Zu Verkaufszahlen wird hinter den Mauern der Glock-Waffenproduktion in Deutsch-Wagram geschwiegen, so, wie sich Firmenpatriarch Gaston Glock zeit seines Lebens in Verschwiegenheit geübt hat. (Günther Strobl, 28.12.2023)