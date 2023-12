Xiaomi stellte das erste selbst entwickelte Elektroauto vor: Den SU7. REUTERS/FLORENCE LO

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat bei der Präsentation seines ersten Elektroautos ehrgeizige Ziele verkündet. "Durch harte Arbeit in den nächsten 15 bis 20 Jahren werden wir einer der fünf größten Automobilhersteller der Welt werden und danach streben, Chinas gesamte Automobilindustrie anzukurbeln", kündigte Firmenchef Lei Jun am Donnerstag an. Der Konzern wolle zudem ein "Traumauto vergleichbar mit Porsche und Tesla" bauen.

Zehn Milliarden Dollar für das Autogeschäft

Der Smartphone-Riese aus Peking will früheren Angaben zufolge binnen einer Dekade zehn Milliarden Dollar in das Automobilgeschäft investieren. Xiaomi peilt einem Insider zufolge im ersten Jahr ein Volumen von 100.000 Fahrzeugen an. Die Autos werden von einer Sparte des staatlichen Autobauers BAIC in einer Fabrik in Peking mit einer Jahreskapazität von 200.000 Fahrzeugen produziert. Die nun vorgestellte Limousine mit dem Namen SU7 feiert ihr Debüt allerdings zu einer Zeit, in der der größte Automarkt der Welt mit Überkapazitäten, Preiskampf und einer mauen Nachfrage zu kämpfen hat.

Tatsächlich sind chinesische Autobauer bereits zur ernstzunehmenden Konkurrenz für westliche Hersteller geworden. So prognostizieren Experten in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg, könnte BYD (für Build Your Dreams) den Marktführer Tesla bald in der Rolle des beliebtesten Elektroautoherstellers ablösen. Schon im aktuellen Quartal könnte BYD mehr E-Autos verkaufen als der US-Konkurrent, wiewohl Tesla in puncto Umsatz, Gewinn und Marktkapitalisierung weiterhin die Nase vorn hat. (Reuters, red, 28.12.2023)