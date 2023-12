Eine bessere Markenbotschafterin hätte sich Gaston Glock nicht ausdenken können. Blonde, lange Haare; Sonnenbrille, eng anliegende Kleidung – und in beiden Händen eine Glock: So präsentierte sich Ehefrau Kathrin Glock in den vergangenen Jahren auf Instagram. Jetzt sind die Fotos verschwunden, nur noch ein Bild von ihr und dem am Mittwoch mit 94 Jahren verstorbenen Gaston ziert ihre Seite.

Die 1980 geborene Kathrin Glock erbt wohl mehr als eine Milliarde Euro. imago images/K.Piles

Die "endlose Liebe", die Kathrin Glock laut eigenen Worten dem 52 Jahre älteren Ingenieur entgegenbrachte, hat hinter vorgehaltener Hand jahrelang für Spott gesorgt. Zu groß schien der Altersunterschied, zu klischeehaft die Liebesgeschichte: Eine junge Kellnerin aus Villach heiratet einen Waffentycoon, der sich für sie durch einen erbitterten Rosenkrieg kämpft und sie zur Chefin seines Imperiums macht.

Gegen diese Erzählung kämpfte Kathrin Glock jahrzehntelang. Mit der Rolle der schönen, jungen Ehefrau wollte sie sich nicht abfinden. Schon rasch nachdem sie Gaston Glock 2004 kennengelernt habe, sei klar gewesen, dass sie auch in die Familiengeschäfte einsteigen werde, sagte sie vor dem Ibiza-U-Ausschuss. Sie habe sechs Jahre lang die "harte Schule des Gaston Glock" durchlaufen, bevor sie 2010 erste Managementaufgaben übernommen habe. Ein Jahr später folgte die Hochzeit, danach der Einzug in den Aufsichtsrat des Waffenkonzerns, dem sie mittlerweile vorsitzt. Das löste auch Turbulenzen mit dem Rest der Familie aus. Für Kathrin verließ Gaston Glock seine erste Frau Helga, mit der er 49 Jahre verheiratet war und drei Kinder hatte. Teils wird, etwa rund um die Familienstiftung, bis heute prozessiert.

Laut Kathrin Glock habe Gaston ihr Potenzial 2004 "sofort gesehen", deshalb habe er ihr "von der Pike auf" alles beigebracht. Deshalb sei sie auch qualifiziert gewesen, im Aufsichtsrat der Austro Control zu sitzen, sagte sie im Ibiza-U-Ausschuss. Ein denkwürdiger Auftritt, der Konsequenzen hatte: Nach der Befragung wurde Glock von der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler abberufen. Im Expertenstab der Spanischen Hofreitschule blieb Glock, das passte auch zu der Veganerin, die sich seit Jahren für Tierschutz engagiert. Zu "Horses and Stars"-Events der Glock erschienen nicht nur Politiker, sondern auch Stars wie John Travolta und Chuck Norris. Dass Kathrin Tiere lieber habe als Menschen, sei aber nur ein Gerücht, sagte sie. (Fabian Schmid, 28.12.2023)