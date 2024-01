Fast 400.000 Menschen waren Ende des Vorjahres auf Jobsuche. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Mit Ende Dezember 2023 waren in Österreich 399.005 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Davon waren 329.328 Personen arbeitslos, 69.677 Personen befanden sich in Schulungen. Die Arbeitslosenquote betrug zum Jahresende 7,8 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen war leicht rückläufig und lag mit Ende des Jahres bei 92.284 (2022: 109.797). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen weniger stark gestiegen als bei Männern.

Langzeitarbeitslosigkeit

Positiv sei die Entwicklung im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit, die im April 2021 mit 148.436 Personen ihren Höchststand erreichte und seither fast halbiert werden konnte, erklärte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Weiters rechnete er vor: "Das Jahr 2023 baute aus Sicht des Arbeitsmarkts auf einem sehr niedrigen Vorjahresniveau von 2022 mit einer Arbeitslosigkeit von durchschnittlich 332.645 Personen auf. Im Jahr 2023 war mit durchschnittlich 341.319 arbeitslosen Personen lediglich eine leichte Steigerung zu beobachten."

Einmal mehr verwies Kocher auf eine stabile Entwicklung: "Der österreichische Arbeitsmarkt lässt sich in Hinblick auf seine Entwicklung im vergangenen Jahr 2023 insgesamt als widerstandsfähig bezeichnen. Was die geflüchteten Menschen aus der Ukraine betrifft, so seien diese 2023 vollumfänglich in die Arbeitsmarktstatistik aufgenommen worden. Dadurch sei die Arbeitslosigkeit statistisch angestiegen, gleichzeitig sei die Zahl der unselbstständig beschäftigten Ukrainerinnen und Ukrainer von rund 13.500 zu Jahresbeginn auf rund 17.000 gestiegen.

AK-Präsidentin fordert Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl sieht vor allem angesichts der Arbeitslosenzahlen von Dezember große Herausforderungen: "Die Arbeitsmarktlage der letzten Jahre war eine einzige Berg- und Talfahrt. 2024 und das darauffolgende Jahr werden wohl weniger turbulent, aber das bedeutet nicht, dass sich die Politik zurücklehnen kann." Anderl fordert eine "Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des Nettoeinkommens, eine Inflationsanpassung aller Leistungen bei Arbeitslosigkeit und eine Neuregelung der Berechnung". Handlungsbedarf ortet sie auch bei der Qualifizierung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund: "Die Zunahme des Arbeitskräftepotenzials beruht fast ausschließlich auf Zuwanderung. Daher ist die leichtere Anerkennung von mitgebrachten Kompetenzen zugewanderter Menschen von größter Bedeutung. Außerdem müssen Arbeitssuchende verstärkt für Zukunftsberufe ausgebildet werden." (APA, red, 2.1.2024)