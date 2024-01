Flugzeugbrand am Flughafen Haneda in Japan. REUTERS/ISSEI KATO

Eine Maschine der Japan Airlines ist am Dienstag nach einem mutmaßlichen Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Küstenwache auf der Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda in Brand geraten. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk NHK. Laut einem Sprecher von Japan Airlines waren 367 Menschen an Bord des Airbus A350, der vom New Chitose Airport aus in der Präfektur Hokkaido gestartet war. Die Passagiere und die Crew wurden evakuiert. Auf Livebildern des japanischen Fernsehsenders TBS war am Dienstag zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Videos zeigen Flammen, die aus den Fenstern des Flugzeugs kommen, sowie Einsatzkräfte im Kampf mit dem Feuer.

Die Ursache des Brandes liegt mutmaßlich in einem Zusammenstoß mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache. Die Küstenwache prüfe dies derzeit, es könnte sich um die Maschine MA722 gehandelt haben, heißt es. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Niigata, um Hilfsgüter in die vom Erdbeben betroffene Region zu liefern. Fünf der sechs Küstenwachenmitglieder an Bord würden außerdem vermisst. (mae, Reuters, APA, 2.1.2024)