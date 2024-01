Wird künftig als Helfer für Primoz Roglič fahren: Aleksandr Vlasov. IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa

Raubling/Fuschl – Getränkehersteller Red Bull plant, Mehrheitseigentümer beim deutschen Rennradstall Bora-Hansgrohe um den Slowenen Primoz Roglič zu werden. Laut einer Mitteilung der Bundeswettbewerbsbehörde wurde am 29. Dezember ein "geplanter Erwerbsvorgang" in Höhe von 51 Prozent der Anteile der "RD pro cycling GmbH & Co. KG sowie der RD Beteiligungs GmbH (Eigentümerin des professionellen Straßenradsportteams Bora-Hansgrohe, Anm.)" angemeldet. Hinter den beiden Firmen steht der deutsche Ralph Denk. Er leitet seit 2010 das Team, für das 2024 auch die Österreicher Patrick Gamper, Marco Haller und Alexander Hajek fahren werden.

Von Bora-Hansgrohe im bayrischen Raubling hieß es auf Anfrage des STANDARD, zu einem geplanten Kauf durch Red Bull könne man sich nicht äußern. Laut Bundeswettbewerbsbehörde endet die Frist für Anträge auf Prüfung des Zusammenschlusses im kartellgerichtlichen Verfahren am 26. Jänner.

Roglič hat den Blick auf die Tour de France gerichtet. AFP/JOSEP LAGO

Angriff auf Tour de France

Bora-Hansgrohe hatte im Herbst in einem spektakulären Deal den Slowenen Primož Roglič von Jumbo-Visma (nunmehr Visma – Lease a Bike) losgekauft – über die Ablösesumme war nichts bekannt worden. Roglič ist Sieger des Giro d'Italia 2023, er gewann dreimal die Vuelta, das Zeitfahren bei den Olympischen Spielen 2021 und zahlreiche weitere Rennen. Bora-Hansgrohe war 2010 als Team Net App gegründet worden und schaffte 2017 den Sprung in die World Tour. Mit Roglič will man 2024 gegen Jonas Vingegaard (Visma) und Tadej Pogačar (Team UAE) die Tour de France gewinnen.

Red Bull ist als Sponsor in zahlreichen Sportarten aktiv. Gemeinsam mit Bora-Hansgrohe veranstalte man 2024 eine Castingshow für Neoprofis unter dem Titel "Red Bull Junior Brothers". (Michael Windisch, 3.1.2024)