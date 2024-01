Sechs Mal wird 2024 in Österreich gewählt, dazu das EU-Parlament – und ein neuer Nationalrat. Jetzt ist der beste Zeitpunkt für einen Selbsttest gekommen! Was wissen Sie über die Wahlen?

Österreich hat heuer die Wahl: Europaparlament, Nationalrat, je zwei Landtage und Gemeinderatswahlen stehen an. Collage: derStandard/Seywald Fotos: APA (5), Reuters (1)

Dieses Jahr werden in Österreich die Gemeinderäte in Innsbruck und Salzburg, die Landtage in Vorarlberg und der Steiermark gewählt. EU-Parlament und ein neuer Nationalrat kommen dazu. Wie gut kennen Sie sich aus?

(Martin Tschiderer, Max Stepan, 6.1.2024)