Nach München fährt die Westbahn bereits. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Stuttgart – Die mehrheitlich private Westbahn hat zuletzt ihre Strecken nach Tirol und weiter nach Vorarlberg erweitert. Ab Dezember 2024 soll es mit Stuttgart in Deutschland noch weiter nach Nordwesten gehen, kündigte das Eisenbahn-Unternehmen am Freitag der APA an. Zunächst zweimal pro Tag geht es von Wien Westbahnhof über München, Augsburg und Ulm in die baden-württembergische Landeshauptstadt und wieder retour.

"Wir haben auf der Weststrecke noch viel vor", sagte Westbahn-Geschäftsführer Florian Kazalek. "Neben einer zusätzlichen Tagesrandverbindung nach Vorarlberg wollen wir die Fahrzeit ins Ländle um insgesamt rund eine Stunde verkürzen." (APA, 5.1.2023)