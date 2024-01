Joker Arnautovic vergab zwei Großchancen. Frattesi traf in der 93. Minute zum 2:1. Henry vergab für die Gäste in Unterzahl in der 100. Minute einen Elfmeter

Davide Frattesi erzielte den Siegtreffer. EPA/MATTEO BAZZI

Mailand - Auch Marko Arnautovic war sichtlich erleichtert. Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der italienischen Fußball-Liga am Samstag auf dramatische Manier ausgebaut. Ein Tor von David Frattesi in der 93. Minute bescherte den "Nerazzurri" einen 2:1-Heimsieg gegen Hellas Verona. Die Gäste vergaben danach durch Thomas Henry noch einen strittigen Elfmeter (100.). Der eingewechselte Arnautovic hatte zuvor bei zwei Großchancen eine unglückliche Figur gemacht (79., 92.).

Henry glich Inters Führung durch Kapitän Lautaro Martinez (13.) in der 74. Minute aus. Arnautovic bugsierte fünf Minuten später eine von Hellas-Torhüter Lorenzo Montipo abgelenkte Freistoßflanke aus kürzester Distanz nicht ins Tor. In der Nachspielzeit verfehlte Österreichs Rekordnationalspieler, der für Marcus Thuram ins Spiel gekommen war (72.), nach einem Zuspiel von Francesco Acerbi aus aussichtsreicher Position per Kopf den Ball.

Thomas Henry verschoss einen Elfmeter. REUTERS/DANIELE MASCOLO

Danach überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem Lattenschuss von Alessandro Bastoni und folgendem Versuch von Nicolo Barella verwertete Frattesi per Abstauber. Weil Barella und Alexis Sanchez im Anschluss alleine vor dem bereits leeren Tor die Chance auf das 3:1 vertändelten, musste Inter noch einmal zittern. Henry setzte den Elfmeter aber an die Stange.

Die Mailänder liegen bei einem Spiel mehr damit vorerst fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Juventus Turin. Der Rekordmeister ist am Sonntag bei Schlusslicht Salernitana im Einsatz. (APA, 6.1.2024)