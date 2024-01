Unter der Marke The Rogue Gentleman will der Fußballer sein Businessportfolio erweitern

Mit Mitte 30 hat Fußballstar Marko Arnautović fußballerisch bereits viel erreicht. Derzeit spielt der Floridsdorfer für Inter Mailand. Neben seiner sportlichen Karriere pusht der Wiener schon des längeren sein Portfolio in anderen Bereichen: Arnautović ist unter anderem in der Immobilienbranche aktiv.

2020 fasste er im Kulinarikbereich Fuß: Der Fußballer lancierte seinen eigenen Gin und Wodka, mittlerweile gibt es auch Rum im Angebot. Arnautović Premium Spirits nennt sich die Spirituosenmarke. Das ist dem Fußballstar nicht genug, in diesem Jahr will er auch im Beautysegment durchstarten.

Zuerst Hochprozentiges, nun Shampoo: Arnautović expandiert sein Unternehmen. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Mit The Rogue Gentleman, grob übersetzt: der aggressive oder skrupellose Gentleman, bringt Arnautović eine ganz eigene Kosmetiklinie auf den Markt. Im schlichten, dunklen Look will er vor allem bei den Männern mit seinen Beautyprodukten punkten. Wann und wo die Produkte erhältlich sein werden, ist noch nicht bekannt. (rec, 3.1.2024)