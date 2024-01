Die notgelandete 737 Max 9 von Alaska Airlines. AP/Craig Mitchelldyer

Köln/Istanbul – Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die Richtlinie der amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) für die Boeing 737 Max 9 übernommen. "Die FAA verlangt die sofortige Inspektion bestimmter Boeing 737 Max 9, bevor sie wieder fliegen dürfen", sagte FAA-Chef Mike Whitaker. Die entsprechenden Boeings 737 Max 9 seien mit einem speziellen Türaustausch-Stecker ausgestattet.

Diese können nicht fliegen, bis sie inspiziert und gegebenenfalls repariert wurden, so die FAA. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit stellte jedoch fest, dass keine Fluggesellschaft aus einem EU-Mitgliedstaat "derzeit ein Flugzeug in der betroffenen Konfiguration betreibt". Die britische Flugsicherheitsbehörde erklärte zuvor, sie würde von jedem Betreiber einer 737 Max 9 die Einhaltung der FAA-Richtlinie verlangen, um in ihren Luftraum einfliegen zu können.

Am Freitagabend (Ortszeit) war in den USA bei einer erst wenige Wochen alten 737 Max 9 der Alaska Airlines mit 177 Menschen an Bord in rund 16.000 Fuß Höhe ein Teil des Rumpfes im Passagier-Raum herausgebrochen. Die Piloten konnten die Maschine notlanden, verletzt wurde offenbar niemand. Alaska Airlines und United Airlines, die über die weltweit größte Flotte von Boeing 737 Max 9 verfügt, haben Maschinen der Baureihe zur Kontrolle bereits aus dem Verkehr gezogen.

Fluglinien ziehen Boeing 737 Max 9 aus Verkehr

Auch international lassen Fluglinien Maschinen der Boeing 737 Max 9 auf dem Boden. Turkish Airlines teilte am Sonntag mit, fünf Boeing 737 Max 9 seien "als Sicherheitsvorkehrung" zu Kontrollen zurückgerufen worden. Sie würden zunächst dort am Boden bleiben, wo sie landen. Auch Aeromexico und die Fluggesellschaft Copa Airlines aus Panama erklärten, Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 9 am Boden zu lassen.

Icelandair teilte mit, keine seiner Boeing 737 Max 9 weise die in der FAA-Anordnung angegebene Flugzeugkonfiguration mit speziellen Türaustausch-Stecker auf. (APA, red, 7.1.2024)