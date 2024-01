Wer heiratet, macht sich selten Gedanken darüber, wie er oder sie später die Scheidung organisiert. Dabei wird österreichweit gut jede dritte Ehe geschieden. In der heutigen Folge von "Lohnt sich das?" schauen wir uns, wie eine Scheidung überhaupt abläuft, was so etwas kostet und was sich schon vorab dafür tun lässt, dass es im Fall der Fälle nicht zu kompliziert wird. Unser Studiogast Theresa Kamp ist Rechtsanwältin in Wien und schreibt regelmäßig in einem Gastblog für den STANDARD. (red, 9.1.2024)

