In dieser Woche soll es um ein Kleidungsstück gehen, das wohl als stärkste Konkurrenz der bequemen Jogginghose bezeichnet werden kann. Leggings sind so flexibel wie anschmiegsam, sie passen sich ihren Trägerinnen und deren Bedürfnissen an. Aber nicht nur das. Ob zur Zoom-Sitzung im Homeoffice oder zum Sonnengruß im Yoga-Studio, das fußfreie Beinkleid macht so ziemlich jede Verrenkung mit.

Frauen wie Kim Kardashian haben außerdem vorgeführt, dass die hautenge Hose aus Lycra ein Kombinationswunder ist. Oder anders gesagt: Sie kann nicht nur mit T-Shirt, sondern auch zusammen mit einer kleinen Jacke von Chanel getragen werden. Kein Wunder, dass Leggings für die Modeindustrie so was wie die Donna Leon der Krimi-Literatur sind. Sie haben es ganz nach oben in die Bestsellerlisten der Modeindustrie geschafft. Damit soll in absehbarer Zeit auch nicht Schluss sein. Vier Milliarden Paar Strumpfhosen und Leggings sollen laut Vorhersagen der Plattform Statista im Jahr 2027 produziert werden.

Kein Wunder, dass neben Marken wie Skims oder Lululemon die Luxusmodeunternehmen auf den Geschmack gekommen sind. Die Marke Prada hat ein Modell für 1.100 Euro im Angebot, für ein Exemplar von Moncler legt man 425 Euro hin, Miu Miu produzierte graue Leggings aus Seide, das deutsche Unternehmen Hey Honey Yoga ist mit Leggings und Co überhaupt erst groß geworden.

Leggings seien "neben den Jeans-Trends die angesagtesten Hosen. Wirklich!", prognostizierte das Magazin "Elle" schon im vergangenen Jahr. Das weiß nicht zuletzt die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson. Anlässlich einer Premiere von "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins" lüftete sie damals auf dem roten Teppich ihr Kleid von Giorgio Armani. Untendrunter trug sie, eh klar, eine fußfreie Yoga-Hose.

Wenn man der "Vogue" glauben darf, steht das Jahr 2024 sowieso ganz im Zeichen der hautengen Hose. Bester Beweis: Zu Beginn des Jahres versammelte das Magazin die "besten 16 schwarzen Leggings für jeden erdenklichen Anlass". Neben Steghosen und Modellen aus falschem Leder wurden Exemplare mit Schlag gelistet. "Dazu ein Oversize-Strickpullover und flache Ballerinas" – und fertig wäre das Outfit, mit dem das Jahr in aller Bequemlichkeit eingeläutet werden kann. (Anne Feldkamp, 8.1.2024)