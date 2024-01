Demnächst mit Billy Corgan von den Smashing Pumpkins auf der Bühne stehen? Kann klappen. Amy Harris/Invision/AP

Der Jahresbeginn gilt als Zeit der guten Vorsätze. Eigentlich sind es zwei, drei Wochen des hehren Wünschens. Man macht nicht mehr Sport oder trinkt weniger Alkohol, wenn man sich nichts davon erhofft. Es gilt: Heuer soll alles anders werden.

Wer also "Rockstar werden" auf dem Vorsatzzettel hat, der hat heuer womöglich leichtes Spiel. Eine Band gründen, sich in versifften Clubs vor kaum Publikum hochzupfen, auf Spotify verhungern? Die Chance, all das zu umgehen, ist zum Greifen nah. Konkret ein paar Gitarrenriffs und Klicks.

Denn die Smashing Pumpkins suchen seit dem Wochenende per auf X gezwitscherter Annonce einen neuen Gitarristen – das Englische ist bezüglich der weiblichen Form leider ungenau. Jedenfalls sei der Bewerbungsprozess "offen für alle, die sich interessieren". Ersetzt werden soll Jeff Schroeder, der seit 2007 bei den Alternative Rockern (in den 1980ern gegründet, löste sich die Band 2000 auf, formierte sich aber 2006 neu) in die Saiten griff und letzten Oktober diese Fäden durchtrennte. Dem Arbeitgeber – also den drei verbliebenen Kollegen – streute er dabei Rosen.

Es gibt Präzedenzfälle

Wer jetzt glaubt, das ist wieder nur ein Marketingschmäh und daraus wird eh nichts, sei gewarnt. Es gibt Präzedenzfälle: Bruce Springsteen suchte einst in der Village Voice einen Drummer, Guns N’ Roses, Kiss, Joan Jett und Metallica haben dergleichen auch getan. In jüngerer Vergangenheit fanden The Lumineers über Craigslist eine Cellistin, und The-Killers-Gitarrist Dave Keuning hat in einem in Las Vegas erscheinenden Blatt nach Musikern gefragt, die Oasis mögen. So fand er Sänger Brandon Flowers.

Gibt’s also einen Haken? Vielleicht kollidiert der Karriereschritt mit den übrigen Neujahrsvorsätzen, denn für die volle Rockstar-Erfahrung stehen 2024 eine Europa- und eine Nordamerikatour an. Mehr Zeit für die Familie hat man dann wohl erst nächstes Jahr. Bewerbungen an SPGuitar@redlightmanagement.com. (Michael Wurmitzer, 8.1.2024)