In der achten Runde des EU-Reiseprogramms Discover EU profitieren auch 938 junge Österreicherinnen und Österreicher

Brüssel – 36.318 junge Europäerinnen und Europäer unter 18 können auch heuer wieder mit kostenlosen Zugtickets quer durch Europa reisen. Die Europäische Kommission gab am Dienstag in Brüssel die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner ihres Discover-EU-Programms bekannt. Auch 938 Österreicherinnen und Österreicher können damit zwischen 1. März 2024 und 31. Mai 2025 bis zu 30 Tage lang die Kulturen aller Länder Europas mit der Bahn erkunden.

Das 2018 gestartete Programm geht bereits in die achte Runde. IMAGO/Kirchner-Media

Junge Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten sowie aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei konnten sich bis Oktober um die Gratisticket bewerben. Teilnehmen konnte, wer zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 2005 geboren wurde. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Problemen können sich begleiten lassen.

Alle Interessierten mussten ihr Wissen in einem kleinen Quiz unter Beweis stellen. Insgesamt hatten sich in dieser Runde 144.038 junge Menschen beworben, darunter 4.918 aus Österreich. Das 2018 gestartete Programm geht damit bereits in die achte Runde. Seit dem Start haben sich rund 916.000 junge Menschen um 212.700 Travel-Pässe beworben.

"Discover EU ist eine einzigartige Gelegenheit, sich auf eine unvergessliche Reise durch Europa zu begeben, bei der jeder Stopp neue Beziehungen schafft und die vielfältige Schönheit Europas hervorhebt", betonte Iliana Ivanova, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend. Das Programm umfasst auch eine Lerndimension mit Informationsschulungen vor und nach der Reise sowie organisierten Treffen in ganz Europa. Es läuft im Rahmen des EU-Austauschprogramms Erasmus+. (APA, 9.1.2024)