Das Möbelhaus interio ist insolvent.

Wien – Das Möbelhaus Interio hat am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Verfahren ist eröffnet. Von der Insolvenz sind 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sechs Standorte betroffen. Das Abgleiten in die Insolvenz wird auf die "massiven Umsatzeinbußen infolge der Covid-19-Pandemie" zurückgeführt, heißt es in der Pressemitteilung vom Alpenländischen Kreditorenverband. Auch die steigenden Energiekosten und der erhöhte Mietaufwand stellten eine weitere Belastung für das Unternehmen dar, heißt es.

Laut eigenen Angaben stehen unbelastete Aktiva in der Höhe von rund 1,5 Millionen Euro (Liquidationswert) Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 9,4 Millionen Euro entgegen. Von dieser Insolvenz sind rund 110 Gläubiger betroffen.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wird nun das vorhandene Vermögen inventarisiert und geschätzt. Erst nach diesen Ermittlungen wird eine Stellungnahme zu den Aussichten der Gläubiger möglich sein.

Wie geht es jetzt weiter?

Interio soll unter Aufsicht der Insolvenzverwaltung vorerst fortgeführt werden. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag mit einer 20-prozentigen Quote, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans angeboten.

Die angebotene Quote soll laut Eigenantrag aus der Unternehmensfortführung finanziert werden. Die Realisierbarkeit des Sanierungsplans wird vom Alpenländischen Kreditorenverband eingehend geprüft. Der Alpenländische Kreditorenverband wird auch der Frage nachgehen, ob bzw. in welcher Form dieser Zahlungsvorschlag, der lediglich den gesetzlichen Mindesterfordernissen entspricht, verbessert werden kann.

Die Anmeldefrist für Gläubiger läuft bis 7. März, Insolvenzverwalterin ist Maria-Christina Nau. Am 21. März ist die Prüfungstagsatzung. (red, 10.1.2024)