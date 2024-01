Kali Uchi hat ein neues Album, die Tiktoker kennen es schon sekundenweise.

Lou Reed – Hudson River Wind Meditations

Aus Pflichtschuldigkeit: Die Nachlassverwalter des 2013 gestorbenen Bilderstürmers Lou Reed, der mit The Velvet Underground eine der einflussreichsten Bands angeführt hat, veröffentlichen Hudson River Wind Meditations neu. Das ist ein Ambient-Album, das letzte von Reed zu Lebzeiten. Es wurde geschaffen, um Körper und Geist zu entspannen, irgendwas mit Tai-Chi, das Reed in den Jahren vor seinem Tod praktiziert hat. Nahe am Walgesangs-Genre gebaut, umfasst es vier Stücke von teils beträchtlicher Länge und Narkosefähigkeit. Ein Album für jene, denen Brian Enos Music for Airports oder Nick Caves Ghosteen zu arg rocken. Kein Video in dem Fall, man soll nicht am Computer schlafen.

Kali Uchi – Orquídeas

Nach dem sauerstoffarmen Vorgänger Red Moon in Venus (2023) veröffentlichte die US-Amerikanerin Karly-Marina Loaiza alias Kali Uchi nun das etwas lebhaftere Folgewerk Orquídeas. Die 29-Jährige mixt darauf Stilmittel aus Genres wie Cumbia und Bolero zu einem niederschwelligen,aber fleischlichen Latin-Pop oder Ö3-Jazz, wie er in keiner Hotelbar stört. Das ergibt in Summe eine höhere Säuselmusik für Menschen, die sich nicht für Musik interessieren. Entsprechend erfolgreich ist Kali Uchi damit als Viralogin bei den Tiktokern. Soll sein, aber man muss da echt nicht mit.

Kali Uchis & KAROL G - Labios Mordidos [Official Video]

KALI UCHIS

Kreidler – Twists (A Visitor Arrives)

Strenge Elektronik mit einer Schwäche für den Hüftschwung zeichnet die Elektronikformation Kreidler aus. Im 30. Jahr ihres Bestehens ist sie weit herumgekommen und kreuzt Elektronik mit dem Jazz-Saxofon, spürt Funk in den Schaltkreisen nach, krautrockt verhalten und labt sich an den Verdiensten des Dub, ohne all das zu klassisch nachzubauen. Längst ist aus derlei Neigungen so ein eigener Sound entstanden, Twists (A Visitor Arrives) ist also Hausmarke, die im Albumformat ihre durchaus infizierende Wirkung entfacht. (flu, 15.1.2024)